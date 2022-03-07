人民网记者 沈小晓

在非洲大地上，一条由中国建筑修建的公路家喻户晓。它穿越无人区，历时8年完成建设，作为连接刚果（布）政治中心与经济中心的唯一交通要道，极大提升了该国陆路运输水平，被当地人民誉为“梦想之路”。

这就是刚果（布）国家1号公路项目，是中非合作论坛的重要成果，也是中刚政府一揽子合作项目下最大的基础设施项目。项目建成后，先后斩获2018—2019年度国家优质工程奖、2020年度中国建设工程鲁班奖（境外工程）。

2022年3月6日，刚果（布）国家1号公路正式运营满三周年，中国建筑参与的运营团队规模日益完善、营收能力稳步前进，为打造海外多方合作的共赢模式、筑梦“一带一路”做出了一次成功的尝试。

刚果（布）国家1号公路。人民网记者 沈小晓摄

转型：从建设到运营

非洲国家普遍缺乏公路养护理念，这通常会导致公路的使用寿命远不及预期，从而对工程验收产生影响，由中国建筑承建的刚果（布）国家1号公路也面临着同样的困境。

为了打破僵局，同时借机吸收国际先进经验、部署产业拓展、推动海外业务转型升级，中国建筑向刚方政府提出了“特许经营”的建议，并与国际知名公路运营公司——法国爱集思工程设计咨询监理公司（以下称法国EGIS公司）组成联合体，响应1号公路特许经营项目招标。

彼时正逢中法两国政府发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，文件首次提出了“第三方市场合作”概念。在该声明的指导下，中国建筑、法国EGIS公司和刚果（布）政府联合组建刚果（布）国家1号公路特许经营项目公司（以下简称LCR），开展收费运营、公路养护和大修工程等主营业务，将困境悄然转变为机遇。

2019年3月1日，国家1号公路特许经营项目正式启动。刚果（布）总统萨苏宣布了国家1号公路特许经营项目的车辆通行费率，并亲自缴纳了第一笔通行费。这标志着1号公路全线收费工作正式启动，也标志着中国建筑首个海外公路TOT模式特许经营项目成功启动，为项目今后的实施奠定了扎实的基础。

刚果（布）总统萨苏亲自缴纳第一笔通行费，标志着1号公路全线收费工作正式启动。中建国际中西非公司供图

曲折：从“启动”到“恢复”

在中建国际中西非公司董事长施洪刚的办公桌上，一张LCR成员的合影引人瞩目。照片中一张张笑脸背后，是中国的海外建设者们为公路正常运营而付出的不为人知的努力。

2019年3月，1号公路收费工作正式启动。为了降低“由免费到收费”带来的民众情绪，平衡运输商会利益，LCR一度对已经启动运营的收费站半价收费，延缓待开通收费站的启动计划，甚至关停了两座刚刚启动运营的收费站。这对公司员工的积极性造成了较大的打击。

面对刚方社会各阶层带来的压力，LCR全体成员迎难而上，在刚方政府的支持下，与各方积极沟通。运输商与当地居民逐渐意识到，虽然道路通行开始收费了，但是由于运维下的安全畅通，运输时间与成本大大降低，这为运输业的发展提供了充足的潜能；虽然看似生活成本增加了，但是1号公路带动了很多沿线小市场，推动了整个产业链的诞生，为沿线居民的收入提升创造了更多可能。

LCR的行动逐渐获得刚方社会的认可。2019年8月，刚果（布）运输商会会长在当地新闻媒体公开表态支持LCR运营收费，刚方民众对于道路收费的抵触情绪随之冰解，关停的收费站也陆续重新启动。

2020年3月6日，1号公路运营一周年。车流数据稳中有升。“现在回想起来，这真是一个难忘的过程。”施洪刚感慨道。

刚果（布）国家1号公路上的收费站。人民网记者 沈小晓摄

展望：从合作到发展

EGIS公司是法国第二大工程咨询公司，业务领域遍及全球150个国家和地区，有着先进的道路运营经验。中国建筑就项目运营合作问题与EGIS公司进行了多轮商讨，并邀请国际知名评估公司对1号路的盈利能力进行专业评估。

项目公司核心业务采用专业分包模式，即运营业务由法国EGIS公司实施，发挥其在当地雇员管理及政府谈判调价等方面的优势；日常养护及大修由中国建筑实施，发挥中方在施工建设领域的优势。通过优势互补，将中方的制造能力同法方的运营经验、管理理念结合起来，为刚方提供高水平、高性价比、更具竞争力的产品和服务，从而实现“三方共赢”。

逐渐成长起来的LCR也承担起了一定的社会责任，在解决了大量就业需求的同时，定期向当地孤儿院、残疾人协会送上慰问。疫情期间，LCR全力保障了包括支线在内的11个收费站的运营工作，以及535公里的道路养护工作，让1号公路一度成为沿线城市的“生命补给线”。

LCR向当地孤儿院送慰问。中建国际中西非公司供图

3月6日，LCR正式运营满三周年。施洪刚表示，三年来，运营团队规模日益完善，营收能力稳步前进，为后续进一步锤炼国际化团队奠定了坚实的基础，也为中国企业海外业务转型、打造多方合作模式做出了成功的尝试。

(责编：王禹蘅、常红)