新华社北京3月7日电 综合新华社驻外记者报道：美国国务卿布林肯6日说，总统拜登和政府各部门正讨论是否对俄罗斯实施石油禁运。俄罗斯总统普京当天同法国总统马克龙通电话，就乌克兰核设施安全运行等问题进行沟通。

——美国国务卿布林肯6日在美国有线电视新闻网一档新闻节目中说，总统拜登和政府各部门正讨论是否对俄罗斯实施石油禁运，美国将同欧洲盟友和伙伴协调一致，确保相关措施不影响国际石油市场正常供应。布林肯同时表示，美国支持波兰向乌克兰提供战机，并将向波兰提供援助，以填补其援乌后出现的“安全缺口”。

——俄罗斯总统普京6日在同法国总统马克龙通电话时说，俄军与乌方人员继续保障乌南部的扎波罗热核电站正常运行，经国际原子能机构确认，目前扎波罗热核电站辐射水平正常。法国总统府爱丽舍宫当天发布公报说，马克龙当天同普京通话时呼吁确保乌民用核设施的安全，他还呼吁遵守国际人道主义法，保护平民并保障救援物资运输。

——乌克兰总统泽连斯基的社交媒体官方账号6日晚发布消息说，泽连斯基当天同英国首相约翰逊通电话，双方讨论了进一步加强对俄制裁等问题，并就下一步联合行动达成一致。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6日说，俄军使用高精度武器将位于乌西部的文尼察机场瘫痪，乌航空战力几乎全部被毁。若邻国提供机场作为乌军机攻击俄军的基地，或将被视为介入武装冲突。科纳申科夫透露，在特别军事行动中，俄军证实美方曾在乌境内资助实施具有军事性质的生物计划。俄方当天还公布了获取的乌卫生部在波尔塔瓦和哈尔科夫两地生物实验室销毁病原体的相关文件。科纳申科夫说，俄方将于近期公布对所获文件的分析结果。

——乌克兰政府6日说，由于俄军已重新开始集结部队并对马里乌波尔进行持续猛烈炮击，导致原计划于当天中午12时开始的撤离平民行动无法进行，该市人道主义通道的开通再次受阻。在3日举行的俄乌第二轮谈判中，双方曾同意建立人道主义通道。俄方5日为马里乌波尔民众开通人道主义通道，但俄乌双方互相指责对方破坏协议，人道主义通道开通受阻。

——俄罗斯总统普京6日同以色列总理贝内特通电话，双方就俄方开展特别军事行动的情况交换了意见。据俄总统网站消息，本次通话是普京同贝内特5日在莫斯科会谈的延续，双方同意继续保持联系。（参与记者：华迪、李铭、李东旭、邓仙来、徐永春）

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