新华社北京3月10日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯代表团谈判代表斯卢茨基9日说，俄代表团不会就任何一项谈判条款向乌克兰方面作出让步。美国国防部发言人约翰·柯比当天表示，美国反对北约成员国向乌克兰提供战斗机。

——俄方谈判代表、国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基9日对俄罗斯媒体说，谈判不是为了公关，而是为了在军事、政治、人道主义等关键问题上达成共识。虽然不易，但俄罗斯代表团不会就任何一项谈判条款让步分毫。

——美国国防部发言人约翰·柯比9日在例行记者会上表示，美国已拒绝波兰通过美国向乌克兰提供米格-29战斗机的方案，且反对北约成员国直接或通过另一成员国向乌克兰提供战斗机，在当前形势下北约向乌克兰提供战斗机具有“高风险”。柯比说，作为替代方案，美国正同盟友和伙伴保持沟通，希望后者根据自身意愿和武器装备情况，向乌克兰提供额外的防空武器系统。

——德国总理朔尔茨9日同到访的加拿大总理特鲁多举行联合记者会时强调，德国会全力向乌克兰提供人道主义援助、经济支持以及装备物资等，但不会向乌克兰提供战斗机。

——俄罗斯总统普京9日同德国总理朔尔茨通电话讨论乌克兰局势。克里姆林宫网站发表声明说，双方讨论了通过政治外交相关努力解决当前局势。普京通报了俄方就建立人道主义通道、组织民众撤离采取的相关措施。

——俄罗斯国防部9日发表声明说，俄方向乌方提出建立10条人道主义通道，但仅有3条通道获得乌方同意。自开展特别军事行动以来，俄方在乌方未参与情况下从相关危险区域内撤出超过17.9万人。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫9日在评论乌克兰总统泽连斯基关于“准备就克里米亚和顿巴斯地区地位采取某种折中解决方案”的言论时表示，克里米亚是俄罗斯的地区，需要在事实和法律上予以承认。俄罗斯承认顿涅茨克和卢甘斯克为独立共和国。

——佩斯科夫9日说，俄方将对美国禁止从俄罗斯进口能源进行深入分析，并作出符合自身利益的决定。他指出，西方的敌对野蛮行径使局势变得非常复杂，迫使俄罗斯不得不重新考虑是否继续向对俄发起制裁的国家供应油气。

——俄罗斯国防部副部长潘科夫9日表示，乌克兰民族主义者袭击了为切尔诺贝利核电站供电的电网设备。俄专家已迅速采取措施，改用备用柴油发电机供电。俄能源部副部长索罗金说，俄罗斯与白俄罗斯已就共同恢复为切尔诺贝利核电站供电达成协议。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫9日表示，自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方2786处军事基础设施目标、89架飞机和57架直升机，乌方90%的军用机场已瘫痪。此外，俄军已摧毁乌方137套防空导弹系统，占乌方现有中远程防空导弹系统90%以上。

——欧盟理事会9日批准了对俄罗斯和白俄罗斯的新一轮制裁。具体制裁措施包括将白俄罗斯三家银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外、自今年4月12日起禁止白俄罗斯国有实体在欧盟上市及提供与股票相关服务、大幅限制从白俄罗斯流入欧盟的资金等。欧盟理事会还禁止向俄罗斯出口海上航行产品和无线电通信技术。（参与记者：华迪、李奥、邓仙来、李超、康逸、李骥志）

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