美国总统拜登上任一年来，支持率持续走低。美国民众发现，竞选落幕时，当初的承诺很少能兑现。漫画作者：陆凌兴（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

过去的2021年，劣迹斑斑的美国人权状况进一步恶化。2月28日，中国发布《2021年美国侵犯人权报告》。报告指出：

美式民主沦为利益输送游戏。政治献金导致选后利益输送，政治极化使得社会对立和分裂进一步加剧，限制投票资格的立法和选区划分成为政党压制民意的工具，政治运行日益脱离公众意愿和社会需要，多数民众参与政治的权利实质上被剥夺，国际社会对美国民主制度的信心持续下降。

美国有49个州提出超过420项限制选民投票的法案，只有7%的美国年轻人认为美国民主制度尚属“健康”，民众对政府的信任度接近1958年以来的历史低点。

2021年1月6日，数百名示威者暴力冲进美国国会大厦，意欲干扰总统选举结果。舆论认为，国会暴乱标志着美国民主“神话”的破灭。漫画作者：陆凌兴（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

《华盛顿邮报》网站2021年6月12日发表评论文章称，美国民主过去几年的混乱错乱和功能失调令世界震惊，成为盟友眼中一件破碎的废品。英国首相约翰逊称发生在美国国会山的乱象是“可耻”的。德国总统施泰因迈尔认为，美国国会大厦暴力事件乱象是政治高层散布重重谎言、蔑视民主、煽动仇恨和分裂导致的恶果。调查显示，只有14%的德国人、不到10%的新西兰人认为美国民主是其他国家的理想模式。

2021年12月，美国上演“民主峰会”可笑戏码，在自身民主风雨飘摇的情况下，挟“民主”之名分裂世界。漫画作者：陆凌兴（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

尽管自身民主实践和国际形象一败涂地，美国政府却高调举办所谓的“领导人民主峰会”，将民主政治化、工具化，大搞选边站队，拉帮结派，分裂世界。所谓的“领导人民主峰会”，实质上是“破坏全球民主”的峰会，受到国际社会广泛批评和谴责。法国政治学者多米尼克·莫伊西认为，美国四处鼓吹民主，自己却做得很差。《今日美国报》《纽约时报》等美国媒体也纷纷评论称，“美国的民主正在分崩离析，必须先解决自己民主上的失败”“在美国国内面临诸多问题的时候，人们质疑美国能否充当一个合格的民主代言人”。

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(责编：徐祥丽、常红)