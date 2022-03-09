新华社北京3月9日电（国际观察）美宣布对俄能源禁运 谁来埋单？

新华社记者

美国总统拜登8日宣布将对俄罗斯实施能源禁运。欧盟当天也宣布将寻求大幅减少从俄罗斯进口油气。分析人士认为，美欧最新制裁和限制措施将对俄造成进一步压力，但自身也面临不同程度冲击。

根据拜登8日签署的行政令，美国将停止从俄进口石油、天然气和煤炭。鉴于加拿大此前已宣布对俄禁运政策，北美市场至此对俄罗斯油气关闭了大门。当天早些时候，欧盟委员会宣布将逐步摆脱对俄罗斯能源依赖，计划今年年底前将欧盟对俄罗斯天然气需求减少三分之二。

受此影响，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格8日上涨3.6%，收于每桶123.7美元。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.87%，收于每桶127.98美元。

分析人士认为，美国是能源净出口国，对俄罗斯能源依赖程度远小于欧洲,对俄能源出口实施制裁将令欧洲承受更大冲击，相关经济体增长前景恶化。此外，相关制裁带来的供应中断冲击令原油等大宗商品价格显著上涨，普通消费者将承受通胀进一步走高带来的负担。

对俄罗斯而言，一些国际买家此前出于不确定性担忧而自发停止购入俄罗斯原油，欧美正式出台禁运或限制措施无疑加剧其能源出口困境。

瑞银集团分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示，由于俄罗斯存储能力有限，出口中断可能引发上游生产停摆。

对欧洲而言，因严重依赖俄天然气供应，欧洲面临着寻找能源进口替代的严峻挑战。同时，因天然气市场的区域性特征造成不同地区气价差异大，减少对俄罗斯的天然气供应依赖将令欧洲承担高昂气价。

美国银行全球经济研究负责人伊桑·哈里斯表示，如果对俄制裁和高能源价格持续数月，俄罗斯经济将陷入衰退，欧洲经济将显著放缓，其他国家和地区经济可能面临温和放缓。

凯投宏观首席大宗商品经济学家卡洛琳·贝恩则认为，如果主要消费国完全禁止进口俄罗斯能源，到今年年底，发达经济体通胀将处于5%左右的水平，家庭消费能力下降和拉闸限电可能让欧洲陷入衰退。

对美国而言，对俄能源禁运的象征意义大于实质冲击，但进一步加剧了美国通胀的担忧。

美国能源信息局数据显示，美国已经多年没有从俄进口过液化天然气，去年从俄进口煤炭不足30万吨，因而在这两个领域的禁令带来的经济损害有限。不过，去年美国石油进口总量的约8%来自俄罗斯，其中炼油产品与美汽油相关度更高，对俄禁运将为美国带来不小通胀压力。

美国汽车协会8日公布的数据显示，当天全美平均汽油价格升至每加仑4.173美元，突破2008年7月创下的历史高点。

美国劳工部数据显示，今年1月美国消费者价格指数同比上涨7.5%，创1982年2月以来最大同比涨幅。彭博社预计，如果国际油价维持在每桶120美元以上水平，到4月美国通胀率或将升至9%。

致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克预计，为应对通胀，美联储今年将加息7次，明年继续加息3次。如果国际油价到今年第三季度都维持在每桶125美元以上，美联储可能被迫更快加息。（参与记者：刘亚南、高攀、邓仙来、许缘）

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