伊堡孔院巴方师生组成的舞狮团参加中国文化开放日活动。伊斯兰堡孔子学院供图

人民网伊斯兰堡3月14日电 （记者程是颉）3月14日，巴基斯坦伊斯兰堡孔子学院与巴基斯坦国立现代语言大学共同举办中国文化开放日活动。

活动由中国文化汇演与校园互动展台两部分组成。在文化汇演中，孔子学院巴方师生编排了水袖舞、茶艺表演、武术表演、传统乐器演奏等富中国特色的演出项目。参加演出的巴基斯坦国立现代语言大学汉语言文学系学生赛娜告诉人民网记者，她们为这场演出排练许久，一直期待能够在全校师生面前展现自己所学的中国文化，展现这一古老文化的独特魅力。

在校园互动展台，孔子学院中方教师现场书写祝福纸笺，并教大家握毛笔，亲手尝试书写。中国剪纸、编中国结等也成为大家排队体验的热门项目。此外，中国武术表演、舞狮表演、传统服饰展示等活动一次次掀起互动展台现场观众们的热情。

巴基斯坦国立现代语言大学常务副校长纳迪尔说，通过系列活动，中巴两国的年轻人们更熟悉彼此，更了解对方的文化。通过这样的校园活动，学习不同语言、不同文化的巴基斯坦年轻人，以及来自全球各地的留学生们，能够开阔视野，了解更广阔的世界，同时也激励中文及相关专业的同学们不断精进所学，成为同时具有专业方向和广博知识的全球化人才。

伊斯兰堡孔子学院中方院长张伟说，在巴基斯坦，中国文化正绽放出新的、独特的魅力。通过共同排练节目、组织展台活动等筹备工作，中巴双方师生对中国文化的海外传播不断产生新的理解和认识。在巴国立现代语言大学校园里，中国文化的展示吸引了全校师生的关注。

张伟表示，孔院将总结此次活动组织的经验，未来继续推出中国戏曲展演、写意水墨绘画等更加丰富多彩、吸引眼球的活动，不断推动中国文化在巴基斯坦发扬光大。

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