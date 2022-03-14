科技日报讯 （记者刘霞）据美国趣味科学网站3月11日报道，法国科学家通过基因组测序首次证实，此前已引起不少关注的新冠病毒“德尔塔克戎”（deltacron）变体确实存在，其结合了新冠病毒德尔塔变体和奥密克戎变体中的变异。目前，美国和欧洲都报告了相关病例。

法国马赛地中海传染病医疗和教学研究所研究人员3月8日在医学研究论文预印本网站medRxiv上发表文章称，他们通过基因组测序确认了这一新变体的存在。而且，该变体已在法国多个地区被检测到。

另外，全球流感共享数据库（GISAID）提供的数据显示，丹麦和荷兰也发现了“德尔塔克戎”相关病例。总部位于加利福尼亚州的基因研究公司Helix在美国发现了两例。据英国《卫报》报道，英国已经确认了约30例“德尔塔克戎”病例。而且，据GISAID称，这种新变体可能从1月份就开始在人群中传播了。

法国研究人员指出，“德尔塔克戎”这一杂交新变体通过重组产生。所谓重组指一种病毒的两个不同变体同时感染一名患者，会交换遗传物质以产生新的后代。发表于medRxiv的这篇论文指出，“德尔塔克戎”变体的“主干”来自德尔塔变体；而它的刺突蛋白——使病毒能够进入宿主细胞的蛋白则来自奥密克戎变体。

世界卫生组织（WHO）首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦博士3月8日在推文中写道：“我们已经知道，多个新冠病毒变体传播时，重组事件可能会在人或动物身上出现。现在，我们需要等待实验来确定这种新变体的特征。”

WHO新冠病毒技术负责人玛丽亚·范·克尔克霍夫在新闻发布会上说，到目前为止，科学家们还没有发现新变体的严重性与此前的新冠病毒变体相比有任何变化，但许多科学研究正在进行中。

克尔克霍夫说：“不幸的是，我们确实会看到新的重组体的出现，因为病毒就是这样，它们会随着时间的推移而变化。新冠病毒的传播能力比较强，它会感染动物，并有可能再次感染人类。”

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