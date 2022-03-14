人民网北京3月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持3月14日例行记者会。记者会实录如下：

澳亚卫视记者：13日晚，北京2022年冬残奥会闭幕式在国家体育场举行。国际残奥委会主席帕森斯在致辞中表示，北京冬残奥会令人惊叹、安全可靠、精彩非凡，为未来冬残奥会树立了标杆。他祝贺中国成为冬残奥运动强国，感谢北京冬奥组委、中国残奥委会、中国政府和全体中国人民。请问发言人是否有什么感想和我们分享？

赵立坚：过去9天，来自46个国家和地区的近600名残疾人运动员在冬残奥会上挥洒激情、奋勇拼搏，同全世界观众分享了自强不息、奋勇争先的感动。运动员们超越自我、挑战极限的生命壮歌，诠释了“勇气、决心、激励、平等”的残奥价值观，闪耀着全世界残疾人自尊、自信、自强、自立的精神之光。北京冬残奥会向世界传递了信心、友爱和希望，必将载入世界残疾人体育事业史册。

作为东道主，中方始终秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，在各方紧密合作与配合下，克服新冠肺炎疫情等风险挑战，高质量完成了赛事组织和赛会服务保障各项工作，兑现了“两个奥运、同样精彩”的中国承诺，向全世界奉献了一届简约、安全、精彩的残奥盛会，发出了团结包容的时代呼唤，奏响了“一起向未来”的华彩乐章。

本届冬残奥会上，平均年龄仅为25岁的中国体育代表团名列金牌榜和奖牌榜首位，创造了参加冬残奥会以来的最好成绩，实现了全项参赛、全面进步。北京冬残奥会有力促进了中国残疾人冰雪运动发展，带动了主办城市无障碍环境提升，推动了包容性社会建设。中国残疾人体育事业取得的辉煌成就，彰显了中国推动残疾人事业发展的制度优势，也折射出中国式的人权发展和国家发展的成绩。展望未来，中方将继续同国际社会一道，传承残奥遗产，促进残奥运动蓬勃发展，携手推动全球残疾人事业实现更大发展，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

彭博社记者：美国官员称，俄罗斯请求中国为其在乌克兰的战争提供军事援助。外交部可否证实？如果有关报道属实，请问中方的回复是什么？中方未来是否计划向俄罗斯提供经济等方面的支持？

赵立坚：近期，美方在乌克兰问题上接二连三散布针对中国的虚假信息，用心险恶。中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的。我们一直以来为劝和促谈发挥着建设性作用。当务之急是各方保持克制，为紧张局势降温而不是火上浇油，推动外交解决而不是使局势进一步升级。

深圳卫视记者：据报道，台湾方面近日与美国签订军售采购合约，以总额69.9亿元新台币向美采购“野战资讯通信系统”，这是2020年12月美售台武器计划的后续落实工作。中方对此有何评论？

赵立坚：美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中美关系和台海和平稳定，中方一贯坚决反对。

美方应该切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系。

中新社记者：据报道，中国国家互联网应急中心日前检测发现，2月下旬以来，中国互联网持续遭受境外组织网络攻击，其通过攻击控制中国境内计算机，进而对俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯进行网络攻击。经分析，这些攻击地址主要来自美国，也有少量攻击地址来自德国、荷兰等国家，87%的攻击目标是俄罗斯。请问中方对此有何评论？

赵立坚：这些数字证明，美国是真正的“黑客帝国”。中方对来自美国的、利用中国为跳板对他国实施网络攻击的行为表示严重关切。这再次表明，中国是很多国家黑客攻击的目标。

在当前乌克兰形势下，上述行为可能产生误导国际社会，散布虚假信息的不良效果。我们注意到，美政府前高官不久前公开呼吁对俄罗斯进行网络攻击。我们不清楚美国政府在其中发挥了什么样的作用，此类活动与美国长期以来在网络领域抹黑中国做法之间是否存在某种联系。中方敦促美方在网络空间领域采取更加负责任态度，立刻停止此类恶意网络活动。

澎湃新闻记者：据报道，美国会通过了联邦政府2022财年综合拨款法案。其中一项条款禁止美行政部门制作、采购或展示任何“不正确标示”台湾地区与台当局所管理岛屿的地图。中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这既是历史和法理事实，也是国际社会的共识。任何正确标示的地图，都应基于上述事实。

美方有关做法粗暴干涉中国内政，妄图借所谓台湾地区地图问题大搞政治操弄，制造“两个中国”和“一中一台”。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

我们正告美方，打“台湾牌”如同抱薪玩火，不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果。美方应该停止虚化掏空一个中国原则，停止纵容支持“台独”行径，回归一个中国原则的本源本义，恪守对中方作出的政治承诺，真正维护台海和平稳定，维护中美关系大局。

《中国日报》记者：据报道，日本首相岸田文雄10日在日本参议院预算委员会会议上表示，关于所谓在日本领土内部署并共同运用美国核武器的“核共享”政策，日本政府无意进行探讨，但自民党等政党乃至国民进行探讨没有问题。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯认为，日本作为《不扩散核武器条约》无核武器缔约国，应切实履行核不扩散国际义务。中方也一向反对核武器国家在他国领土上部署核武器。由于历史原因，日方在军事安全领域的有关动向一直受到高度关注。近段时间来，日本国内连续出现违背本国“无核三原则”的危险声音，不得不让亚洲邻国和国际社会对日本能否走和平发展道路产生强烈质疑。中方对此表示严重关切，并敦促日方谨言慎行，在维护地区和平与稳定方面采取负责任的态度。

路透社记者：你可否介绍今天杨洁篪与沙利文在罗马会晤的更多情况，比如会晤开始的具体时间？

赵立坚：中方已经发布了相关信息。如果有进一步消息，我们会及时发布。

新华社记者：据报道，联合国安理会11日举行会议，审议乌克兰生物安全问题。美常驻联合国代表托马斯·格林菲尔德在会上称中国散布虚假信息支持俄罗斯。中方对此有何评论？

赵立坚：乌克兰境内生物军事活动是国际社会共同的关切。根据日前公开披露的消息，乌克兰境内数十座生物实验室是按照美国国防部命令运行的，美国对这些实验室活动投入已超过2亿美元。美方有关研究目的是为致命病毒病原体的隐蔽传播建立机制。俄方官员表示，俄在乌克兰境内发现了30多家隶属于美国的生物实验室，相关项目已被紧急销毁，但发现了鼠疫、炭疽等病原体痕迹。美国副国务卿纽兰承认，乌克兰有“生物研究设施”，美方正同乌方合作，防止那些“研究材料”落入俄军手中。美国媒体也称，美国政府在乌克兰秘密生物实验室问题上撒了谎，向美国民众隐瞒了支持这些实验室的真正目的。世卫组织已经建议乌克兰销毁存放于该国公共卫生实验室的高危病原体。

面对俄罗斯在乌克兰发现的文件、图片、实物等证据，美方只用一句“虚假信息”搪塞过去，难以交代，难以服众。美方一贯标榜所谓“公开透明”，如果美方称这是“虚假信息”，为什么不公布详细资料自证清白？美方资助的2亿美元到底花在了哪里？美方对哪些病原体进行了什么研究？美国驻乌克兰使馆在其网站上删除所有相关文件，是想要隐藏什么？美方为什么20年来独家反对建立《禁止生物武器公约》多边核查机制？美方如果想证明清白，为什么不开放这些生物实验室供国际专家独立调查？

法新社记者：追问一个关于俄罗斯请求中方提供支持相关报道的问题。中方目前是否收到俄罗斯为乌克兰战争寻求帮助的请求？是否考虑向俄罗斯提供援助？

赵立坚：我刚才在回答彭博社记者问题时已经说明，美方散布的消息是虚假信息。中方已经多次阐释在发展中俄关系方面的立场。

英国广播公司记者：你刚才提到，美方在其网站上删除生物实验室相关文件。我看了一下，文件似乎都还在。外交部是否浏览过美国驻乌克兰使馆网站？因为文件似乎都还在。

赵立坚：你是说这些文件没有被删除吗？

追问：我看到的是，网站上文件都还在。你可以自己看一下。我可以把网站链接给你。文件似乎都还在。

赵立坚：我看到的信息跟你不同。

追问：你说你掌握的信息不同是什么意思？可以解释一下吗？

赵立坚：根据我掌握的信息，关于这些生物实验室的有关文件已经被美国驻乌克兰使馆删除。

追问：你是否愿意再去看一下美国驻乌克兰使馆网站，看看文件是否还在？

赵立坚：我刚才已经表明了中方的立场。

凤凰卫视记者：据报道，美国总统国家安全事务助理沙利文13日在接受采访时表示，美方认为中方事先了解俄罗斯总统普京入侵乌克兰的考量，但可能不清楚全盘计划。而中国等国不应该试图帮助俄罗斯规避制裁，美方正在密切关注中方向俄罗斯提供经济或者物质支持的程度，并已向中方表示规避制裁可能面临的后果。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。中方始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断，表明主张。在乌克兰问题上，任何抹杀中方努力、歪曲中方意图、造谣抹黑中国的虚假信息，目的都是转嫁矛盾、挑动对抗、借机渔利，既不负责，也不道德。

制裁从来不是解决问题的有效途径。中方反对美方任何形式的单边制裁和“长臂管辖”，将坚决维护中国企业和个人的合法权益。

英国独立电视新闻记者：习近平主席是否计划再次与普京总统通话？中国政府在劝和促谈方面如何发挥建设性作用？

赵立坚：中方已经多次介绍有关中方在劝和促谈方面所作的努力。关于你提到的两国领导人之间的有关安排，目前我没有可以发布的信息。

巴通社记者：上周，巴基斯坦抗议并谴责源自印度的高超音速导弹入侵其领空，并呼吁对此进行彻底和透明的调查，表示这一事件反映出印度无视空域安全和地区和平稳定。作为地区大国，中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关消息。巴基斯坦和印度同为南亚重要国家，共同肩负维护地区安全稳定责任。中方呼吁有关国家尽快对话沟通，彻底调查此次事件，加强信息分享，及时建立通报机制，确保此类事件不再发生，同时防止误解误判。

日本读卖新闻记者：我们注意到俄罗斯近日发布的非友好国家和地区的名单里包括台湾。请问中方有何评论？如果俄罗斯对台湾采取制裁行动的话，中方怎么回应？

赵立坚：至于台湾地区为什么被列入这个清单，地球人都明白。台湾如果被制裁，那是咎由自取。

俄新社记者：日本首相周一称，乌克兰局势和俄罗斯行动凸显联合国安理会改革的必要性。你对此有何评论？

赵立坚：中方在有关安理会改革方面的立场是一贯的、明确的。中方并不认同日方的有关看法。当美国非法入侵伊拉克的时候，当美国非法轰炸南联盟的时候，日方作出过这样的表态吗？

彭博社记者：联合国安理会周五晚上召开会议，联合国代表在会上表示，联合国不掌握乌克兰存在任何生物武器。中方对联合国的这一表态有何评论？

赵立坚：我们也注意到了联合国方面有关表态。国际社会对美国的生物军事活动有着严重关切。这也是为什么中方一直在呼吁美国应该公布在境内外的生物军事活动，包括德特里克堡，还有在境外的336个生物实验室有关细节。国际社会对美国的有关活动十分关切。美方不应该再做违反《禁止生物武器公约》的任何活动，应尽快回应国际社会的关切，给世界人民一个交代。

日本广播协会记者：为了缓和乌克兰局势，中方表示将发挥积极作用。这次在罗马的中美会晤中，中方打算为缓和局势提出什么样的建议？

赵立坚：刚才我就有关问题作出了回答。中方将适时发布有关消息。我可以肯定的是，乌克兰局势也是这次会晤的热门议题之一。

英国广播公司记者：我可以念一些美国驻乌克兰使馆网站上的文件内容。这是美方的一段描述：“减少生物威胁项目”在乌克兰的优先任务是搜集并确保构成安全关切的病原体和毒素的安全，并继续确保乌克兰能够在由危险病原体导致的疫情爆发对安全或稳定构成威胁之前检测并报告有关疫情。整个计划似乎都与武器无关，而是为了确保危险病原体的安全。这其中似乎有些误解，关于什么是武器项目，什么是确保危险病原体安全的项目。包括中国在内的很多国家都有类似的研究机构，通常与武器和战争无关。乌克兰的这些机构是否有可能与武器完全无关？你可否解释一下中国政府如何区分这两类机构？

赵立坚：你说的是美方一直强调这些是研究设施。我可以告诉你的是，美方迄今的反应自相矛盾、令人困惑。根据2005年美国防部与乌方签署的协议，美国防部的代表有权参与乌方设施所有相关活动，而且乌方不得公开美方认定的“敏感信息”。根据美方2021年底向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的文件，美方在乌克兰有26处实验室等合作设施。

我们不禁要问，美方到底有没有派人？具体的活动范围到底是什么？到底有多少个合作设施？公共卫生领域有什么敏感信息不得公开？乌方知不知道美方在乌克兰干什么？

如果美方自己公布的信息都前后矛盾、漏洞百出，国际社会如何能相信美方确实履行了《禁止生物武器公约》义务？“以核查确保遵约”是国际共识，而美国是唯一反对建立《禁止生物武器公约》核查机制的国家。这也难怪国际社会对美国的生物军事活动疑窦丛生。

几十年来，美方动不动就指手画脚，指责其他国家没有遵约、必须接受核查，甚至因此对其他国家制裁、动武。为什么一到美国自己身上，就可以不接受核查，就可以说一句“我遵约了”轻飘飘应付过去？这是典型的美式双重标准。况且，以美方的信誉，很难取信于国际社会。

我们再次敦促美方本着负责任态度，对其境内外生物军事活动作出全面澄清，并停止独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制。这将有助于恢复国际社会对美国履行国际义务的信心，也将有助于提升全球生物安全水平。

追问：你提到美国在乌克兰有26家实验室。但美国驻乌克兰使馆网站文件显示，这些病原体研究机构是乌克兰实验室，美方仅提供协助。中国政府为何认为这些是美国实验室而非接受美国协助的乌克兰实验室？

赵立坚：我刚才给大家介绍了那么多情况，你没有听清楚吗？我刚才说美国国防部提供了2亿多美元。我刚才也援引了2005年美国国防部与乌克兰签署的协议，里面清清楚楚地写着美国防部的代表有权参与乌方设施所有相关活动，而且乌方不得公开美方认定的“敏感信息”。你不要以为我没有看过美国驻乌克兰使馆网站的有关信息。如果你认真阅读里面的信息，你应该不难看见，里面清清楚楚地写着美国国防部资助有关项目的内容。

追问：所以你确实看到网站上还有一些文件对吗？

赵立坚：我确实在网上看过一些相关链接。

印度广播公司记者：据报道，中国驻巴基斯坦大使馆本月已向巴留学生签发返华签证，你可否证实？此类签证签发了多少份？留学生是如何遴选的？返华过程中还需遵守哪些规定？

赵立坚：我知道你十分关心印度留学生返华复学的事情。你已经多次就此在记者会上问及。我们充分理解你的心情，以及包括印度留学生在内的国际留学生希望早日返华复学的迫切心情。当前疫情形势复杂严峻。中国政府始终高度重视外国留学生来华学习事，正在确保防疫安全的前提下，结合国际疫情形势变化及相关学生专业学习特点等情况，统筹做好各国少量确有需要的留学生来华复课的安排。有关留学生均须严格遵守中方有关防疫规定。

中方采取这些合理必要措施的出发点是保障所有中国公民及外国在华公民的健康和安全。我们希望并相信这些能够得到大家的理解。

追问：你可否介绍中方在国际留学生返华方面的政策？比如基于哪些考虑向哪些国家的学生发放签证？今天你也没有否认关于巴基斯坦留学生的报道。具体是如何决策的，你可以介绍一下吗？

赵立坚：我刚才已经给你作了一些解释。如果你想了解更加具体的内容，我们可以向有关部门再作详细的了解。我也提到，中方是在确保防疫安全的前提下，结合国际疫情形势变化及相关学生专业学习特点等情况，正在统筹做好各国少量确有需要的留学生来华复课的安排。这需要一个过程，有关工作正在进行中。

追问：你刚才提到，少量确有需要的留学生，请问这里的“需要”是指什么？

赵立坚：你也知道目前的疫情形势。现在奥密克戎病毒海啸仍在世界上肆虐。中方采取合理的、必要的疫情防控措施，也是旨在保障中国公民、外国在华公民以及少量来华留学生的健康和安全。我们将统筹考虑国外留学生返华复课的事宜，积极研究并逐步有序地安排有需要的留学生返华复学。

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