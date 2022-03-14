新华社北京3月14日电 综述：随嘴一说就暴露偏见——中东等地人士不满西方媒体涉乌克兰报道

新华社记者

“金发、碧眼”“白种人”“这些逃离战火的人不像叙利亚难民那样”“这里不是阿富汗，这里不是伊拉克，战事竟发生在文明的欧洲”……近一段时间以来，这些词句不时出现在一些西方记者对乌克兰危机的报道中，其暴露出的根深蒂固的种族偏见与双重标准让中东等地人士愤慨。

种族偏见

不少西方记者在报道逃离战火的乌克兰民众时，把长相、肤色、种族、宗教信仰作为评判标准，将乌民众与中东、北非难民做比较，潜台词是前者比后者“更优质”，“更不应该”承受这一切。

美国全国广播公司记者凯莉·科维利亚在一档节目中说：“坦率说，这些不是来自叙利亚的难民，他们（乌克兰人）是基督徒，他们是白人，他们与我们很相似。”法国商业调频电视台记者菲利普·科尔贝在报道中说：“我们现在谈论的不是叙利亚人逃离战争，我们谈论的是长相与我们相近的欧洲人为了保命驾车离开（乌克兰）。”

伊拉克大学新闻系教授穆罕默德·朱布里指出，在伊拉克、叙利亚、也门难民问题上，在巴勒斯坦土地被长期占领问题上，西方经常保持沉默，仿佛这些地方的人民低人一等。

优越感

西方媒体一些记者在分析乌克兰局势时，时常以“欧美中心论”视角，体现出居高临下的优越感。他们对于这场冲突发生在欧洲感到不可思议。

美国哥伦比亚广播公司记者查理·达加塔在乌克兰首都基辅出镜报道时说，这里“不是一个如伊拉克和阿富汗那样冲突持续几十年的地方”，“你知道，这是相对文明的、相对欧洲的城市。”英国《每日电讯报》记者丹尼尔·哈南写道：“他们（乌克兰人）长得与我们太像了，所以如此震撼……战争不止发生在贫穷和边远的地方……”法国商业调频电视台一名评论员说，身处21世纪的欧洲城市，有巡航导弹发射，“好像阿富汗或伊拉克，你能想象吗？”

伊朗《德黑兰时报》日前刊文质疑西方媒体的逻辑。文章指出，西方媒体似乎认为，战争只发生在“不文明”的地区，实际上，那些发生在西亚和北非的战争，绝大多数是自认为“文明”的西方国家挑动的。

印度资深记者莫汉说，种族优越感是西方媒体歧视性报道的根源，这“非常令人失望和愤慨”。

总部位于纽约的阿拉伯与中东记者协会发表声明，谴责西方媒体认为战乱发生在中东“才算正常”的偏见。协会主席霍达·奥斯曼说，电视直播中评论员随意、自发的观点显示出他们的偏见，这在国际新闻报道中应当避免。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，非洲国家一直受到西方媒体负面报道的影响，非洲人早已厌倦了那些错误、虚假和充满刻板印象的报道。

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员德拉米尼表示，新闻记者需要全方位了解其他国家及其民众，而西方媒体常对有色人种抱有偏见，它们的种族主义立场通常源于无知。（参与记者：董亚雷、高文成、张玉亮、郑一晗、吴丹妮、白林、姜磊、吴昊、朱雨博）

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