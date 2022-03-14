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外交部：美方应停止虚化掏空一个中国原则

2022年03月14日19:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月14日电（记者成欣、孙楠）针对美国会日前通过法案中相关涉台内容，外交部发言人赵立坚14日表示，美方有关做法粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。美方应该停止虚化掏空一个中国原则，停止纵容支持“台独”行径。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国会通过了联邦政府2022财年综合拨款法案。其中一项条款禁止美行政部门制作、采购或展示任何“不正确标示”台湾地区与台当局所管理岛屿的地图。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这既是历史和法理事实，也是国际社会的共识。任何正确标示的地图，都应基于上述事实。

　　他说，美方有关做法粗暴干涉中国内政，妄图借所谓台湾地区地图问题大搞政治操弄，制造“两个中国”和“一中一台”。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

　　“我们正告美方，打‘台湾牌’如同抱薪玩火，不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果。”赵立坚说，美方应该停止虚化掏空一个中国原则，停止纵容支持“台独”行径，回归一个中国原则的本源本义，恪守对中方作出的政治承诺，真正维护台海和平稳定，维护中美关系大局。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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