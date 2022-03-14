新华社华盛顿3月13日电（记者谭晶晶）美国俄亥俄州立大学网站近日刊登新闻公报说，该校参与的一项新研究发现，2019年中国在一项衡量科研成就的重要指标上超过美国，打破了美国在这一指标上长达几十年的主导地位。

公报说，科学界往往使用论文的“被引用量”作为衡量其质量的指标。一篇论文被后续发表的论文引用次数越多，就被认为对相关领域的影响力越大，研究质量越高。如果论文进入“被引用量”排名前1%中，就被认为是质量很高的研究。

来自美国、中国和荷兰的研究人员使用全球知名多学科引文数据库“科学网（Web of Science）”的数据，运用了有别于传统的衡量方法得到相关结论。

据介绍，传统上分析论文被引用量时，会根据不同学科领域的特点进行调整，这样分析的结果仍是美国领先。但本项研究认为，在按国别分析时，没有必要根据学科领域进行调整。本项研究分析显示，2019年中国作者发表的论文中有1.67%位列全球被引用量排名前1%，而美国的这一数据为1.62%。

在这一指标上，中国从2015年开始持续超过欧盟之后，2019年超过美国。

这项研究日前发表在国际学术期刊《科学计量学》上。

研究论文作者之一、俄亥俄州立大学副教授卡罗琳·瓦格纳说：“按照我们的衡量方法，中国如今在科学影响力方面略高于美国。”

瓦格纳表示，人们已经普遍认为中国的研究总产出在过去十年甚至更长时间里快速增长。中国在科研方面取得快速进展，已从落后于西方国家转变为在某些领域进行科学前沿研究。

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