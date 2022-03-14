人民网堪培拉3月14日电 （记者陈效卫）“你们以后会萨摩亚语，会英语，还会中文，你们会三种语言！”，萨摩亚残疾人学校副校长阿托尼奥一脸骄傲地对孩子们说。

在南太平洋岛国萨摩亚，有这样一个特别的中文课堂，在这里学习中文的孩子们都是身有残疾的萨摩亚儿童。

“对这些残疾人儿童来说，学习知识和技能本来就是很困难的事。但是，越是这样，越是需要改变命运。相信学习中文可以给孩子们插上梦想的翅膀。”萨摩亚国立大学孔子学院中方院长梁国杰对人民网记者表示。

萨摩亚残疾人学校成立于1981年，一直致力于通过特殊教育和支持服务为萨摩亚残疾儿童提供基础教育和技能培训。2015年11月，中国援建的萨摩亚残疾人培训中心新校舍建成后，该校可接纳学习和培训的学员人数由原来的150人增加到400余人。在残疾人培训中心，许多学员学会了语言、知识和工作技能，取得了社会的理解和尊重，获得了人生第一份工作，他们的人生轨迹因此而改变。

据阿托尼奥介绍，残疾人学生在学校除了接受免费基础教育，学校还会根据学生意愿，对其进行缝纫、编草席、雕塑等技术培训。他希望学习中文可以给这些孩子们多一种选择，将来多一条出路，多一份机会。

教残疾人儿童学习中文非常有挑战性，每次上课都要由孔院中文教师和当地教师来合作进行。“在课堂上，我主要使用英语作为教学用语，为学生们讲授最基础的中文知识，因为这些孩子们的理解和接受能力有较大差异，上课全程还要由两位当地教师分别用萨摩亚语和手语同步翻译。”孔子学院的志愿者教师王楠介绍说。为了更顺畅地和学生们沟通，王楠老师也一直努力学习手语，课堂上从中文问候语和数字学习入手，努力适应孩子们的学习特点，受到了学生们的欢迎和喜爱。

“同学们很喜欢中文课。每周四的上午，我们一到学校就盼望着9点的中文课。上课的时候大家都很开心，学习兴趣非常高。我们梦想着以后能有机会去中国学习和旅行。”中文班的萨米说。

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