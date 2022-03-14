叙利亚首都大马士革市郊被战争损毁的建筑。人民网 薛丹摄

人民网大马士革3月14日电 （记者薛丹）在叙利亚危机爆发11周年之际，联合国公布了一组数据显示，11年来已有至少35万人失去生命，1200多万人几度流离失所，1400万平民亟需人道主义援助。联合国秘书长古特雷斯呼吁各方展开实际行动，加速政治进程，结束叙利亚人民长达11年的苦难。

古特雷斯在一份声明中表示，叙利亚人遭受的灾难史无前例，不仅广泛而且致命。战争对该国基础设施的破坏加剧经济危机，将人道主义需求推升至危机爆发以来最高水平，数百万流离失所者和难民在艰难的环境中挣扎求生。

古特雷斯呼吁必须根据联合国安理会第2254（2015）号决议，通过谈判达成政治解决办法。该决议为实现新宪法的和平进程提供了路线图，为难民安全和有尊严地自愿返回创造必要条件。此外，他还表示必须确保更多的人道主义准入，以满足叙利亚人民的需要。

2011年3月15日，叙利亚出现大规模反政府示威活动，之后逐步演变为内战，外部势力的干涉又让叙利亚成为大国博弈角力的舞台。如今叙利亚危机爆发已经11年了，旷日持久的战乱给这个国家的人民带来深重的灾难，外部势力特别是西方国家势力的插手更让叙利亚局势变得越发的复杂严峻，使危机久拖不决。

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