新华社北京3月14日电 综合新华社驻外记者报道：北京2022年冬残奥会13日晚圆满落幕。面对世纪疫情，中国以卓绝努力为世界奉献了冬奥会、冬残奥会两场精彩纷呈的体育盛会。世界看到，中国不仅兑现对国际社会的庄严承诺、为全球体育事业发展作出新贡献，也通过两场盛会增进各国人民友谊、促进不同文明交流互鉴，这是人类命运共同体理念在国际体育领域的一次生动实践。

埃及前驻华大使馆旅游参赞纳赛尔·阿卜杜勒-阿勒说，北京冬奥会、冬残奥会的成功举办是构建人类命运共同体的一个生动、可借鉴、具有深远影响的国际性案例。中国全力克服新冠疫情影响，将北京冬奥会、冬残奥会打造成精彩纷呈的国际体育盛会，不仅兑现了对国际社会的庄严承诺，也为全球体育事业发展、促进各国文明交流和增进全世界人民友谊作出巨大贡献。

《约旦时报》体育新闻编辑雷伊德·舒库姆说，中国在做好疫情防控的基础上成功举办北京冬奥会和冬残奥会实属不易，给世界留下深刻印象。中国成功举办这两场体育盛会，增进了各国运动员间的交流和友谊，带动了不同文明间的互鉴，向世界传递了人类对于和平与团结的向往和信心。

巴基斯坦《都市观察报》主编扎希德·法鲁克·马利克说，世界再次看到负责任的中国展示了人类团结一致的美好景象。在冬奥会和冬残奥会期间，中国以热情的姿态和友好的交流促进世界团结与合作，传递出和谐、一起向未来的信息，在国际体育领域强调了构建人类命运共同体的重要性。

乌兹别克斯坦冬奥代表团旗手、高山滑雪运动员科米尔忠·图赫塔耶夫表示，在新冠疫情大流行的困难时期，北京冬奥会促进了世界各国人民之间的近距离交流和友谊。

纳米比亚奥委会主席阿布纳·艾克索格布表示，感谢中国给世界带来难忘的体育盛会。本届冬奥会和冬残奥会向世界传递了相互理解、友谊、团结和公平竞赛的精神。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，中国在全球疫情背景下以令人印象深刻的安全和标准举办了这些赛事，赢得世界钦佩。中国以冬奥会和冬残奥会为契机，展示了公平、包容、自强的价值观。

巴西伯南布哥州媒体协会主席穆西奥·阿吉亚尔说，中国通过冬奥会和冬残奥会向世界展示了中国的经济实力、科技创新能力在体育运动中的运用，但更重要的是向世界传达了团结在一起的信心。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫说，在北京冬奥会和冬残奥会赛场上，各国选手不断突破自身极限。在纷繁复杂的世界中，中国将世界凝聚在“更团结”的奥林匹克格言周围，一起向未来。

日本杏林大学教授刘迪说，北京冬奥会和冬残奥会是人类在空前复杂的时代举办的。这两场盛会所展现出的体育精神，必将持续唤起人类团结、合作与进步的勇气。

泰国奥委会副主席、国际奥委会委员巴达玛·利斯瓦达恭表示，中国向全世界奉献了简约、安全、精彩的盛会。中国将本国传统文化与冰雪文化和奥运文化完美融合于一体，所做努力令人钦佩。（参与记者：吴丹妮、蔡国栋、林晶、陈诚、冀泽、白林、张继业、姜俏梅、蒋超、任芊、王亚光、赵焱、陈威华）

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