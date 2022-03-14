新华社芝加哥3月13日电（国际观察）俄乌冲突增加全球粮食供应风险

新华社记者徐静

俄乌冲突爆发以来，全球粮食价格持续走高，已攀升至多年来高位。分析人士认为，冲突如果持续甚至加剧，可能引发全球粮食供应危机。

芝加哥期货交易所小麦期货价格今年以来涨幅一度超过70%，创2008年3月以来新高。玉米和大豆期货价格今年以来分别上涨约30%和超过25%，分别创2013年和2012年以来最高价位。

俄罗斯是全球主要小麦生产国和出口国。美国农业部数据显示，乌克兰和俄罗斯合计占全球小麦出口的近30%，是全球重要“粮仓”。俄乌冲突导致的供应链中断致使市场供应趋紧，引发全球粮食价格大幅波动。

据乌克兰海事局消息，乌克兰在冲突爆发后已关闭国内港口。此外，春季种植季即将来临，冲突延续可能导致乌克兰玉米种植面积大幅下降，而作物施肥中断也会影响收获预期。

为保证国内供应，乌克兰政府3月9日宣布禁止出口小麦、燕麦等主食农产品以及粟米、荞麦等。外界担忧，此举将削减全球粮食供应，严重影响亚、非、欧多国食品进口。

对于俄罗斯而言，西方制裁导致许多买家不敢订购俄罗斯商品，银行不愿意为俄商品贸易提供融资，这让俄罗斯农产品进入全球市场变得更加困难。

位于美国芝加哥的农业资源公司表示，美欧计划取消各自对俄罗斯关键产品实行的最惠国待遇，俄罗斯商品出口面临的关税预计将从目前的3%上升至20%至30%。

俄罗斯农业咨询公司SovEcon研究公司日前表示，考虑到供应链中断等因素，俄罗斯本年度小麦出口预期将下调近3000万蒲式耳，至12.31亿蒲式耳。

分析人士认为，俄乌冲突已引发全球粮食安全焦虑，主要消费国正加强采购以保障供应，中东和北非地区主要进口国正寻找新货源，多国已停止农产品出口。

黎巴嫩、埃及等国严重依赖乌克兰小麦进口，黎巴嫩进口小麦的一半以上由乌克兰供应。黎巴嫩政府11日发布禁令，禁止本地食品出口。埃及上周也禁止小麦、面粉等出口。

此外，印度尼西亚收紧了棕榈油出口。在黑海地区，保加利亚正抢购地方粮食储备，以防邻国启动出口禁令后国内供应面临冲击。

市场分析人士认为，预计美国、加拿大、澳大利亚等国将增加小麦、玉米和大豆的种植面积，但依然无法弥补黑海地区供应缺口。长期而言，全球农产品供应将进一步趋紧，价格继续上涨。（参与记者：刘宗亚）

(责编：贾文婷、刘洁妍)