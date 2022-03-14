新华社伊斯坦布尔3月13日电（记者王峰 沙达提）土耳其总统埃尔多安13日在伊斯坦布尔与希腊总理米佐塔基斯举行会晤。埃尔多安表示，两国之间尽管存在分歧，但未来将加强各领域合作，将两国关系提升到更高水平。

埃尔多安和米佐塔基斯当天举行了近两个小时的闭门午餐会，就双边关系以及包括俄乌冲突在内的地区和国际问题进行了探讨。

埃尔多安表示，土希互为邻国，应该经常沟通，而不仅限于危机时期。他坚信两国在爱琴海、少数民族、打击恐怖主义和非法移民等问题上会取得进展，并将两国关系提升到更高水平。

土耳其总统府发表声明说，土耳其和希腊在欧洲安全架构中负有特殊责任。尽管两国存在一些分歧，但两国领导人同意保持沟通渠道畅通，改善双边关系，加强合作。

此外，埃尔多安和米佐塔基斯还承诺将提升两国贸易额，采取措施在未来达到100亿美元的贸易额目标。2021年，土耳其和希腊之间的贸易额为53亿美元。

土耳其和希腊同为北约成员国，但两国在一系列问题上长期存在分歧。为寻求外交解决问题，近年来两国举行了多轮会谈磋商。

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