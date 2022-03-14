新华社墨西哥城3月13日电 专访：官商勾结、种族主义、劳力剥削——墨西哥国立自治大学专家贝尼特斯谈美国私营监狱“生意经”

新华社记者朱雨博 吴昊

墨西哥国立自治大学北美问题专家劳尔·吉列尔莫·贝尼特斯日前接受新华社记者专访时表示，官商勾结、种族主义和劳力剥削等乱象滋生美国私营监狱这门有利可图的“生意”。

贝尼特斯说，自20世纪80年代起，美国借口打击毒品问题和街头犯罪，部分警察抓人像“完成任务”，法院判罚更为严厉，导致监狱人满为患，由私人企业建造或管理、美国政府出资补贴的私营监狱应运而生。

“关押犯人越多、时间越长，政府向企业支付金额越高。私营监狱还能将犯人当作廉价劳动力承接其他业务以谋取大量利润。在这门生意推动下，美国成为全球监所收容人数最多的国家。”他说。

英国伦敦大学伯贝克学院刑事政策研究所的最新报告显示，美国目前在监人数超200万人，每10万人口中有629人被关押在监狱，两项数据均是全球第一。

据贝尼特斯介绍，许多私营监狱犯人被送去做“脏累活”，相关企业以此谋利。公开数据显示，2020年，美国两家最大监狱运营商GEO集团和美国惩教公司收入累加超40亿美元。

“这是场游走在企业利益与法律间的游戏。”贝尼特斯说。美国《太平洋标准杂志》将这类劳动称为“现代奴隶制”。

此外，受管理混乱等一系列问题影响，私营监狱无法正常发挥管教属性。“从食物、香烟到烈酒、毒品，一些私营监狱里几乎什么都能买到，不少狱警和管理者甚至亲自参与交易，不少年轻犯人甚至变为瘾君子”。

种族歧视现象也普遍存在于美国私营监狱中。《美国新闻与世界报道》文章显示，在美国，非洲裔和拉美裔群体进监狱的概率分别是白人的5倍和1.3倍。

“在私营监狱里，非洲裔、拉美裔人数高于白人种群人数。”贝尼特斯认为，在过去30多年私营监狱行业发展过程中，低收入者和少数族裔成为歧视性政策主要受害者。这些受害群体大多负担不起律师费用，类似情况下白人群体可能受到更轻处罚。在贝尼特斯看来，这种对部分族裔不公平的现象是“对人权的侵犯”。

贝尼特斯指出，近年来墨美边境非法移民问题不断加剧，为私营监狱带来新“商机”。据美国民权团体美国公民自由联盟发布数据，截至2021年9月，在美国海关与边境保护局逮捕的非法移民中，约79%被关押在私营监狱公司拥有或经营的设施内。

拜登政府曾于2021年下令，要求美司法部逐步终止与私营监狱公司的合同。不过，该行政令不适用于美海关与边境保护局拘留设施。GEO集团等监狱公司正用移民拘留合同填补空缺床位，一些合同到期的私营监狱也以移民拘留中心的身份重新开张。

贝尼特斯表示，巨大政治利益链条也是维持私营监狱模式的重要原因之一。在特朗普竞选期间，GEO集团和美国惩教公司向他与共和党提供大量资金支持。这些公司与州政府间存在利益往来，法律允许地方政府将监狱出租给私人企业，并聘请他们担任管理人员。

“这是个恶性循环。”贝尼特斯说：“因为许多地方官员与私营监狱企业利益一致，后者可游说政府以推动法律向有利方向转变。而美国分散的权力结构也使得联邦政府既不愿也不能消除监狱私有化现象。”

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