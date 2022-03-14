本报记者 张 红

三月七日，北京二〇二二年冬残奥会单板滑雪障碍追逐决赛在张家口云顶滑雪公园举行。比赛前，不少运动员在等候区玩起了游戏，在欢声笑语中进行热身活动。图为中国运动员在比赛前合影留念。

新华社记者 许 畅摄

在北京冬残奥会开幕前，中国外交部发言人汪文斌在记者招待会上说，中方将兑现“两个奥运、同样精彩”的承诺，举办一届简约、安全、精彩的冬残奥盛会。3月13日，北京冬残奥会落下帷幕。国际舆论纷纷点赞：中国完美兑现了承诺。

“太令人惊叹了”

北京2022年冬残奥会开幕式3月4日晚在国家体育场隆重举行。自此，北京冬残奥会就不断赢得世界点赞。

国际奥委会官方网站发布题为《北京2022年冬残奥会开幕式：进步、超越、携手》的报道称，随着璀璨的烟火照亮夜空，来自世界各地的数百名运动员齐聚北京，共享冰雪盛会。报道用“令人惊叹”一词赞美北京冬残奥会开幕式。国际残奥委会新闻发言人克莱格·斯宾塞表示，如果用一个词来形容开幕式，那就是“WOW”“开幕式太令人惊叹了！”

冬残奥村环境也得到各代表团运动员赞赏。据美国雅虎新闻网站报道，北京、延庆及张家口3个冬残奥村2月25日正式开村，各个代表团已陆续进驻，村内无论是住宿还是安检都充分考虑到了残疾人运动员的需求，内部设施十分人性化，务求提供安全、温馨、舒适的环境，使运动员能够感受到“运动员之家”的温暖。这里也成为各地选手“打卡”的热点。

据巴基斯坦《每日时报》网站报道，在北京生活和训练了几天后，美国冬残奥会冰球运动员凯尔·齐赫对北京2022年冬残奥会的场地和冬奥村赞叹不已。齐赫非常感谢北京冬残奥会设置的无障碍设施，“我们真是太幸运了，能体验到如此令人惊叹的冬奥村和比赛场地”。

北京冬残奥会赢得了国际社会广泛关注。美国传媒集团NBC环球在旗下各平台播出超过230小时的冬残奥会节目，其中包括3小时黄金时段。这是NBC环球历史上最雄心勃勃的冬残奥会转播计划。

美国国家公共广播电台报道称，北京冬残奥会设有轮椅冰壶、残奥冰球、残奥越野滑雪、残奥冬季两项、残奥高山滑雪、残奥单板滑雪，共6个大项78个小项。报道同时提到，在北京冬残奥会参赛选手中，“创纪录”的有138名女性选手参赛。英国《卫报》报道，英国冬残奥代表团派出25名选手参加2022年北京冬残奥会，这也是英国自1994年利勒哈默尔冬残奥会以来，参赛运动员最多的一支冬残奥会队伍。

“为残奥运动树立新标杆”

“如果说北京2008年残奥会为残奥运动开启了新篇章，那么我们相信北京冬残奥会将为残奥运动树立新标杆。北京冬奥组委是我经历的三届冬残奥会组委会当中最棒的，筹办工作一流。”克莱格·斯宾塞说。

自动门、无障碍座席、无障碍电梯、无障碍卫生间、无障碍淋浴间、无障碍坡道、电梯提示盲道、运动员更衣间、低位服务台……北京冬残奥会，运动员所经之处均消除细微高差、增设防滑安全措施，无障碍设施可抵达每一处，细节中充满人文关怀。国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯日前表示，北京冬奥组委为冬残奥会提供了无障碍、安全的环境，每个人对冬残奥会的组织和服务都很满意。据德国编辑网报道，北京冬残奥会开幕之前，安德鲁·帕森斯就兴奋地表示，14年前中国首都北京举办夏季奥运会时，已经让残奥会变得比以前规模更大、更专业、更壮观。世界上最大的残疾人体育赛事的冬季版本也会有类似的飞跃。

国际残奥委会无障碍专家伊利安娜·罗德里格斯表示：“此次冬残奥高山滑雪场地是我见过最棒的无障碍环境。我们在转换期间去了很多场馆，每个场馆都在无障碍方面做得非常不错。北京2022年冬残奥会有力促进了无障碍环境发展。”

美国国家公共广播电台报道援引密苏里大学圣路易斯分校人类学教授苏珊·布朗内尔的评价表示，中国一向支持残疾人体育事业发展，体现了中国以人民为中心的发展思想。

冬残奥会是短期的，但推动城市无障碍环境的建设是长期的。北京冬残奥会的3个赛区所有场馆均考虑了赛时和赛后的双重需求，为场馆和城市留下更多无障碍遗产，所有场馆赛后都会对公众开放。“这是一个非常好的遗产，在2008年，中国就建设了1400万个无障碍设施，再加上北京2022年冬残奥会的无障碍设施，这形成了改善中国无障碍环境的良好催化剂。”克莱格·斯宾塞评价。

传递信心、友爱与希望

多国人士和媒体认为，北京冬残奥会向世界传递了信心、友爱与希望，展现了构建人类命运共同体的美好愿望。

美国国家公共广播电台报道称，和平与包容的呼声贯穿了北京冬残奥会开幕式。开幕式上的一幕令世界感动：曾在2004年雅典残奥会和2008年北京残奥会上夺得金牌的中国视障运动员李端，经过几番摸索后，在全场观众的加油声中，将冬残奥会火炬缓缓插入主火炬台内。正如阿根廷参赛运动员恩里克·普兰泰所说，开幕式充满了创意和细节，表达了对残疾人的关爱与包容。

北京冬残奥会吉祥物“雪容融”也被认为是热情好客和包容的象征。意大利安莎社报道说，这一吉祥物将世界多样文化融合成一个强大而热情的“统一体”。美国全国广播公司奥运栏目在社交媒体上向美国观众介绍了北京冬残奥会吉祥物“雪容融”，认为“雪容融”象征着残疾人运动员的勇气与毅力。

对于残疾人而言，北京冬残奥会带来了力量和希望。英国残疾人、卫生和劳动事务国务大臣克洛·史密斯在《泰晤士报》网站发表文章称，对运动员来说，站上北京冬残奥会的赛场是多年磨砺和训练的高潮，特别是在当前新冠肺炎疫情造成的不确定时期。文章称，当我们的运动员在中国踏上冰雪赛场时，他们将激励在国内观看电视转播的下一代残奥会运动员。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，相信北京冬残奥会将激励全世界更多残疾人拥抱体育、超越自我。

国际残奥委会无障碍专家伊莱亚娜·罗德里格斯也认为，举办冬残奥会，除了硬件的无障碍，另一个重要遗产就是“让残疾人更加积极主动地融入社会，在这方面北京冬残奥会树立了标杆”。

(责编：贾文婷、杨牧)