人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

在近两个小时的记者会上，王毅回答了涉及乌克兰局势、中美关系、中俄关系、中欧关系等27个问题。讲政策、讲道理、讲事实，王毅的回应掷地有声，其中提到多个重要数字。

8000亿美元——中欧合作2021年取得积极成果，中国同欧盟的贸易额，首次突破8000亿美元，充分说明中欧经贸关系高度互补。

15000多列中欧班列——2021年中欧班列开行15000多列，同比增长29%，为推动国际抗疫合作，确保产业链供应链稳定，也为促进全球经济复苏发挥了积极作用。

4亿剂疫苗和近4000万件抗疫物资——新冠肺炎疫情发生以来，中方积极开展对拉抗疫合作，迄今累计已经向拉丁美洲包括加勒比地区提供近4亿剂疫苗和近4000万件抗疫物资。

4000亿美元——2021年，中拉贸易额首次突破4000亿美元。

1万公里铁路，10万公里公路、近百个港口——多年来，中国在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近百个港口，还有数不清的医院和学校。

10亿剂疫苗——2022年，全面落实习近平主席向非洲提供10亿剂疫苗承诺，帮助非洲提升疫苗本地化生产能力，助力实现今年60%非洲人口接种疫苗的目标。

70个国家和国际组织——近70个国家和国际组织约170位官方代表出席了2022年北京冬奥会开幕式，以实际行动体现了对中国的支持。

180个成员——2021年以来，又有10个国家同中国签署了“一带一路”合作文件，共建“一带一路”大家庭成员达到了180个。

20个发展中国家——我们全力驰援各国抗疫，同20个发展中国家开展疫苗联合生产合作，其中大部分面向“一带一路”国家。

6成——中方共建“一带一路”倡议与印尼“区域综合经济走廊”深度对接，两国贸易额去年同比增长近6成。

全球第一——2022年1月份，全球最大公关咨询公司爱德曼发布了一个全球信任度晴雨表的报告，指出2021年中国民众对政府信任度高达91%，蝉联全球第一，达到10年来的新高。

6万起案件——12308热线24小时守候，全年受理50多万通求助来电，处理领事保护与协助案件超过6万起，成功营救数十名被绑架的中国公民，全力维护海外同胞的生命安全和正当权益。

160多项活动——时隔5年，金砖国家主席国的接力棒再次交到中国手中。我们将主办金砖国家领导人会晤，并将先后开展160多项活动。

4000多场活动——2021年，我们在中国共产党成立一百周年之际，开展了“100天讲述中国共产党对外交往100个故事”、邀请各国驻华外交官和国际主流媒体赴延安、嘉兴等红色纪念地参访，中国在世界各地的驻外使领馆也举办了4000多场丰富多彩的庆祝建党百年活动，受到各国朋友的热烈欢迎。

(责编：王禹蘅、常红)