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泰国东部经济走廊（EEC）职业技能人才培养高峰论坛举办

2022年03月14日08:23 | 来源：人民网-国际频道
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论坛现场。泰国东部经济走廊办公室（EEC）供图

人民网曼谷3月13日电 （记者孙广勇）3月10日，泰国东部经济走廊（EEC）职业技能人才培养高峰论坛在曼谷金佛寺成功举办。海上丝路孔子学院理事会主席颂德通猜副僧王担任主持，中华人民共和国驻泰王国大使韩志强、泰国高等教育与科研创新部长Anek Laothammathat博士、泰国教育部长顾问Suthichai jaroonnet、东部经济走廊委员会秘书长Kanit Sangsuphan博士、特别顾问Piriya Khampol等嘉宾出席，该论坛由泰国东部经济走廊办公室（EEC）主办。

会议指出，为支持EEC地区12个目标行业的投资发展，预计未来5年将有56.5万名人才需求，职业技能人才培养迫在眉睫。东部经济走廊委员会在EEC模式的概念下，制定了教育与技能人才发展指南，用于该地区人才技能培养，借鉴孔子学院提升人才发展的经验，使教学管理与工作岗位相匹配，以满足人才市场需求。同时从课程设计、实训实践等方面与该地区企业开展合作，实现学生毕业后马上进入工作岗位，持续提升该地区民众收入与生活水平。上述EEC模式已取得良好进展和阶段性成果。其中，培训方面已完成1.5万人次，今年目标为5.6万，课程认证方面已完成150余门课程认证，并支持教育机构与企业联合开设课程。另外，EEC办公室人力资源中心联合职业院校和企业建立了4个自动化培训中心。

下一步，希望与泰国教育主管部门在生物技术、机电一体化、石油化工等5个领域联合培养高质量职业人才。希望对接中国“一带一路”倡议，与中国教育主管部门合作，支持13对已经建立语言伙伴关系的中泰大学加大中文课程力度，以进一步满足EEC地区中文人才需求，通过中泰语言与职业教育学院平台大幅扩大“中文+职业技能”人才培养规模，吸引中资企业通过实训实习等方式参与，从而形成中泰教育主管部门、职业院校和企业共同参与的“中文+职业技能”人力资源培养模式，以促进职业教育发展，提升学生的中文和专业技能。如效果良好的话，可考虑扩展到泰国其他地区，以吸引投资，促进泰国经济长期稳定增长。

(责编：高歌、常红)

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