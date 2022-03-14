新华社北京3月14日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日说，俄罗斯与乌克兰代表团将于14日举行视频谈判。国际原子能机构13日确认，机构从乌克兰方面得知，切尔诺贝利核电站经过修复后恢复外部电力供应。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫13日晚在回答媒体相关提问时说，俄罗斯与乌克兰代表团将于14日举行视频谈判。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克当天在社交媒体上证实这一安排。

——国际原子能机构13日发布声明说，机构从乌克兰方面得知，切尔诺贝利核电站已在乌克兰专家团队修复后恢复外部电力供应。国际原子能机构总干事格罗西表示，切尔诺贝利核电站恢复外部供电是一个积极进展，但他仍对该核电站和乌克兰境内其他核设施的安全表达严重关切。乌克兰能源部长赫尔曼·哈鲁申科13日表示，电力供应恢复后，切尔诺贝利核电站核废料冷却系统将再次正常运转。

——俄国防部发言人科纳申科夫13日晚表示，俄军13日晨使用远程高精度武器，打击乌克兰西部利沃夫州斯塔里奇军事训练中心和一处军事训练场，打死近180名外国雇佣兵并击毁一批外国制造的武器。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方3736处军事基础设施，击毁100架飞机、139架无人机、1234辆坦克和其他装甲车辆、122台多管火箭炮、452门野战火炮和迫击炮、1013辆特种军用车辆。

——俄财政部长西卢安诺夫13日在一档电视直播节目中说，由于西方制裁，俄中央银行一半的黄金和外汇储备被冻结，政府将在必要时尽一切努力帮助各大银行。他表示，即使是在制裁中受到最严格限制的银行，俄已建立的资本储备也能保证其正常运转。目前俄罗斯国内各项结算业务都在正常进行。

——土耳其外长恰武什奥卢13日在安塔利亚举行的新闻发布会上重申，土耳其不会对俄罗斯航班关闭领空，因为这是《蒙特勒公约》规定的一项法律义务。他表示，土方在制裁俄罗斯问题上的立场“非常清晰和有原则”，土耳其“相信这些（针对俄罗斯的）制裁不能解决问题”。根据1936年签署的《蒙特勒公约》，民用飞机允许在地中海和黑海之间过境，但只能沿着土耳其政府授权的航线。

——土耳其总统埃尔多安13日在伊斯坦布尔与希腊总理米佐塔基斯举行会晤，就双边关系和乌克兰局势等地区和国际问题进行了探讨。土耳其总统府发表声明，表示“土希两国在欧洲安全架构中负有特殊责任”，并强调两国应加强合作。（参与记者：李奥、耿鹏宇、熊思浩、李东旭、王峰、沙达提、刘昕宇）

(责编：胡永秋、白宇)