英国曼彻斯特，小朋友参加网球训练。

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荷兰海牙的公园里，孩子们在打曲棍球。

本报记者 任 彦摄

德国柏林，几位居民在社区运动场进行足球训练。

本报记者 李 强摄

运动健身已成为更多人的日常生活方式。在社区内或附近公园里，运动场地和健身设施的建设，让在家门口锻炼身体更加便捷，运动健身的氛围更加浓厚

一些国家发展出比较成熟的社区体育文化，在满足居民体育运动需求的同时，推动社区体育公共服务和组织化水平不断提升

荷 兰

“街区体育”降低民众参与运动门槛

本报记者 任 彦

一群孩子正在小型足球场上进行着一场激烈的比赛，他们虽然个头不高，但脚下功夫不错，一看就训练有素。家长在场边看得起劲，不时热烈地鼓掌喝彩。在不远处的一个篮球场上，几名身材高挑的女孩正在教练的指导下练习投篮。这附近还有一个网球场，一名教练正在耐心地向几名孩子示范如何正确发球……

这是本报记者日前在荷兰海牙南部的维米尔公园游乐场看到的场景。据工作人员介绍，每周一至周四下午，这里都会组织两到三个小时的集体活动，除了球类运动，还包括一些田径项目和游戏活动。

在海牙市，共有33个游乐场和体育场馆举办类似的社区体育活动。这些活动被统称为“街区体育”，由海牙雇主体育俱乐部基金会负责实施。在该基金会工作的社区体育教练西尔瓦娜·登布尔告诉记者，“街区体育”项目已经开展多年，旨在激发海牙市民的运动热情。“我们在网站和社交媒体上公布运动地点和时间，任何人都可以参加，无需报名，完全免费。”

“街区体育”项目面向海牙所有人开放。由于活动时间与学生们的课余时间相对重合，参加者多为运动场所附近社区的青少年。项目组织者不仅免费向参与者提供运动设施，还免费提供专业教练，通过定期且专业的训练提高青少年的运动水平。此外，教练们还经常把运动设备借给孩子们，方便他们自己决定运动项目和时间。

为了确保参与者在安全有序的环境中参与体育锻炼，海牙市政府与区政府合作成立了协调机构，安排联络人与具体项目组织者对接。社区警察也为项目提供安全保障。

巴斯·德布鲁因是海牙市赛格布鲁克区政府工作人员，也是“街区体育”项目在该区域的联络人。据他介绍，该区域居民大多收入不高，很多孩子没有条件进入俱乐部参加运动，在这一区域开展“街区体育”项目至少可以实现两大目标，一是让孩子们获得运动的机会，二是减少不良少年滋扰生事的可能性。

“‘街区体育’项目的门槛很低，但意义非凡。”德布鲁因说，集体活动不仅有助于提高青少年的身体素质，也有利于培养他们的社交能力，从而增强社区的凝聚力。“孩子们通过参加体育训练，对公平竞争和规则有了切身感受，对团队合作有了更深入的理解。对社区体育运动的投资，就是对美好未来的投资。”

海牙一位家长对记者说，他的孩子以前不爱运动，也不愿与人交流，整日里盯着手机和电脑。后来尝试了几次“街区体育”活动，不久之后便喜欢上了踢足球。现在，他把课余时间大都用在了足球训练上，不仅增强了身体素质，性格也开朗了许多，还交了很多朋友。

北京冬奥会荷兰体育代表团团长卡尔·韦尔海延说，在荷兰各地都有类似于“街区体育”这样的群众性体育项目。荷兰政府和社会各界在发展群众体育方面不遗余力，兴建了一大批体育设施。有数据显示，在荷兰，社区每隔600米就能看到体育设施，触手可及的体育设施增加了荷兰人体育运动的参与热情，83%的荷兰人每周都会参加体育活动。

荷兰虽然总人口只有大约1700万，却是体育大国。在冬奥会奖牌榜上，荷兰长期名列前茅。北京冬奥会上，荷兰取得8金5银4铜的优异成绩。

“无处不在的群众体育活动就像一个巨大的蓄水池，荷兰很多优秀运动员就是从中脱颖而出的。”韦尔海延说，这些贴近社区居民的“零门槛”运动项目正是荷兰竞技体育的基础。

德 国

居民社区不乏俱乐部“百年老店”

本报记者 李 强

在本报记者位于德国柏林的住所不远处，有一片公共体育运动场，每天都有不少附近居民前来踢球、跑步。特别是到了周末，他们还会专程来到这个只有铁丝和栏杆包围的简易球场，为本地区的维尔默斯多夫足球队呐喊助威。

相比拜仁慕尼黑等世界知名的德国足球甲级联赛俱乐部，维尔默斯多夫可谓寂寂无闻——它只是德国第六级业余联赛的一支球队，球员业余，排名中游，在柏林以外毫无知名度。但翻看球队的历史，让人不禁感到惊讶——这家足球俱乐部自1911年创立以来，已逾百年历史。

德国俱乐部众多。根据最新数据，目前柏林一共注册有2479家体育俱乐部，而在德国全境，这一数字更是高达9万，会员总数超过2700万，相当于每3名德国人就有1人是体育俱乐部会员。在地图上搜索，仅记者住所附近，就有至少10家体育俱乐部，其中不乏“百年老店”。这些俱乐部大都以所在街区命名，维尔默斯多夫、弗里德瑙、舍恩贝格、滕佩尔霍夫……

这类俱乐部或协会大都由民间自发注册成立，政府给予一部分资金补助，俱乐部负责日常管理活动。全德9万家体育俱乐部由大约270万名志愿者管理，每年他们义务贡献超过5亿小时的工作和练习时间。加入俱乐部的方式非常简单，居民只需就近寻找自己感兴趣的运动项目，提交申请，缴纳会费就可以成为会员。

作为传统体育强国，德国的体育俱乐部项目可谓五花八门。距离维尔默斯多夫俱乐部不远处的弗里德瑙体育俱乐部，创立于1886年，是柏林最古老的俱乐部之一，该俱乐部下辖足球、篮球、排球、羽毛球、手球、体操、赛车等10余个分会，拥有会员2000余人。

除了让会员定期参加体育锻炼外，体育俱乐部还经常举办其他活动。如弗里德瑙俱乐部还经营了一家会员餐厅，丰富整个街区的生活，增强了社区的凝聚力。

对于体育俱乐部来说，最重要的莫过于运动场地。大多数体育俱乐部都是在政府投资建设的公共运动场开展活动。如维尔默斯多夫俱乐部借用了市立公园的公共体育场，弗里德瑙俱乐部则是和一所中学共用场地。根据德国基本法，政府有责任承担城市社区的体育基础设施建设。

这其中，德国已推出的体育“黄金计划”功不可没。二战后，德国经济快速发展，为缓解战后日趋严重的体育设施不足问题，德国在1959年推出“黄金计划”，按照每人2平方米的运动空间需求制定规划。在半个多世纪的时间里，德国先后执行三期“黄金计划”。截至目前，德国全国已建成体育设施13.6万余个，其中包括78个大型体育场，6.6万余个露天运动场，3.5万余个体育馆，1.5万余个射击场，7000余个室内游泳池，等等。

正是这种民间自发与政府支持相结合的模式，共同打造了德国这一植根于社区的体育俱乐部文化，也奠定了德国体育强国的群众基础和人才梯队。

新加坡

打造便利的公共体育空间

本报记者 刘 慧

新加坡裕廊西街的裕泉区邻里公园里，矗立着一座造型独特的两层建筑。上层是一片绿色空地，既可以运动，也可以作为观景平台；下层是一个多功能场地，用于举办社区活动或开展体育锻炼。在新加坡政府实施的邻里体育计划支持下，这种适合日常运动的邻里公园及公共绿地随处可见。

邻里体育计划是新加坡“2030年体育愿景”的一部分，该愿景旨在推动全民运动，是应对日益严峻的人口老龄化挑战的措施之一。邻里体育计划着眼于完善公共基础设施、打造便利的公共体育空间，努力让民众在步行10分钟内就能到达运动场所。

正是得益于邻里体育计划，裕泉区邻里公园经过更新改造，已成为一个设备齐全的体育休闲中心。公园内健身设施齐全，扫描二维码即可获得体育设施正确使用方法和运动小知识。社区有时还会在这里组织瑜伽等健身课程，一些专业的体育志愿者为居民提供指导。此外，该公园的运动场还设有幼儿游乐场、五人制足球场、慢跑跑道等，满足不同年龄段人们的运动需求。

家住附近的陶先生说，裕泉区邻里公园改造后既漂亮又实用，家里人会时常来此共度闲暇时光。“改造后的公园运动场更有活力了”，裕泉区居委会的志愿者张振辉看到，如今越来越多的老年人在这里组织活动，晚上来此慢跑的人也多了起来。

除邻里公园，健身角也体现着新加坡对于有限城市空间的合理规划。新加坡超过80%的人居住在由政府规划建设的公共住房即组屋里，大部分组屋都建有健身角。在绿地与树木的环绕中，孩子们在游乐场欢快玩耍，年轻人在健身器材上锻炼，老年人在空地上打太极……健身角成为适合三代人一起运动的空间，也为居民融入社区提供了方便。

骑行是新加坡人喜欢的便捷环保的运动方式。新加坡政府在多个组屋区修建了自行车道，并将其与公园车道相连接，人们骑上自行车便可以从家通往公园和景区。沿着遍布城市的道路网骑行，民众既可以欣赏河岸景观，也可以探索公园里的红树林保护区……骑行也成为游览新加坡的一种便利方式。目前，新加坡自行车道网络全长460公里，政府计划在2030年前将其扩大至1300公里，让人们能够在城市里更加安全舒适地骑行。

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《 人民日报 》（ 2022年03月14日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)