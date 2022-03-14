今年是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。十三届全国人大五次会议审议并批准的《政府工作报告》，提出一系列新目标新部署，传递出中国经济社会发展新信号。接受本报记者采访的国际人士认为，中国过去一年在各方面取得巨大成绩，报告对今年中国经济社会发展提出的目标任务，展现了务实理念和持续推动高质量发展的决心，将进一步提振市场信心，为全球发展持续注入动力。

“显示了中国经济的韧性和发展潜力”

2021年，中国国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，对世界经济增长的贡献率约为25%；规模以上高技术制造业增加值增长18.2%，战略性新兴服务业企业营业收入增长16.0%；连续5年蝉联全球货物贸易第一位；单位GDP能耗下降2.7%……

“这显示了中国经济的韧性和发展潜力。在全球经济复苏乏力的背景下，中国经济能有如此表现实属不易。”比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森认为，中国为全球经济复苏注入信心和动力。

法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔表示，中国经济发展的成绩，是在全球经济遭受疫情严重冲击的背景下取得的，体现了中国经济的韧性。扩大高水平对外开放、高质量共建“一带一路”等举措，将为更多国家的经济社会发展创造机遇。

“面对百年未有之大变局和疫情挑战，中国经济仍保持了平稳发展态势，这是非常了不起的成就。”巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里表示，在平稳的经济数据背后，是中国坚持以人民为中心的发展思想，采取了一系列统筹疫情防控和经济社会发展的有效举措。

北马其顿可持续繁荣研究所主任阿德拉·格约乔斯卡认为，中国平衡好疫情防控与经济发展，经济总量和居民人均可支配收入都实现了增长，为中国经济持续、健康、稳定发展提供了动力，对世界经济复苏也具有重大意义。

中国欧盟商会主席伍德克表示，2021年中国GDP增长8.1%，与中国有效应对疫情和稳定产业链供应链密不可分。中国经济的持续发展为外企提供了更多发展机遇，也将为世界经济复苏注入强劲动力。

“中国经济长期向好的基本面不会改变”

巴西里约热内卢州立大学国际关系学教授埃利亚斯·雅布尔表示，中国提出国内生产总值增长5.5%左右的预期目标，非常务实。面对复杂的国际环境和疫情形势，以“稳”优化经济发展结构来谋求更稳定、更可持续的发展，值得借鉴。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩认为，中国经济增长目标科学务实，有利于持续增进人民福祉，更好实现第二个百年奋斗目标。美国约翰斯·霍普金斯大学商学院副教授亚历山德罗·瑞布奇表示，中国的经济增长目标是根据现实情况做出的科学判断，通过各方团结努力可以实现。

“中国《政府工作报告》设定的增长目标体现了‘稳’字当头，也进一步说明了中国经济长期向好的基本面不会改变。”高通公司相关负责人孟樸表示，中国经济的持续稳定增长坚定了外企对中国市场发展前景的信心，也将为外企及其合作伙伴带来更多机遇。欧莱雅相关负责人费博瑞表示，外企是中国发展的见证者、参与者，也是受益者，对中国市场充满信心。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，中国在全球产业链供应链中发挥着至关重要的作用。面对复杂的国际环境，中国把稳增长作为第一要务，有利于实现长期可持续发展。强生全球资深副总裁宋为群表示，今年《政府工作报告》中提到，扩大鼓励外商投资范围，支持外资加大中高端制造、研发、现代服务等领域和中西部、东北地区投资，增强了外企在华长期深耕的信心。

中国西班牙贸易协会主席卡洛斯·维莱斯认为，中国政府综合考虑国内外形势灵活调整，制定了合理务实的经济发展目标。他看好中国在高新技术领域的发展前景，认为在倡导创新的氛围下，中国未来将在高新技术领域实现更大发展，中国经济也将在世界舞台发挥更加重要的作用。

墨西哥国立自治大学中墨问题研究中心主任恩里克·杜塞尔表示，2022年，中国将继续推动高质量发展，着力保持经济运行在合理区间，“中国经济高质量发展对世界具有重要意义”。

“展现出中国的自信和大国担当”

走访过中国乡村的曼森说，中国政府把乡村振兴作为今年重要施政目标，计划支持脱贫地区发展特色产业，启动乡村建设行动，这一重要举措非常及时，可以巩固拓展脱贫成果，帮助乡村走上可持续的发展之路。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员、政治学教授安娜·马林博格—乌伊说，中国把更多中小企业纳入研发、创新架构中，使其成为推动国家创新发展的积极力量。中国推动乡村振兴，不仅改变农村地区面貌，还将促进国家实现更可持续的发展。中国在这些领域的做法和经验对菲律宾很有借鉴意义。

在南非约翰内斯堡大学非洲中国研究中心主任戴维·蒙亚埃看来，高质量、可持续、惠民生是中国经济发展的重要特点。中国经济发展规划更加聚焦经济与社会的协调发展，中国经济的新业态、新趋势不仅立足国内，也放眼世界，开创全球经济互利共赢的新局面。

泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西表示，高质量共建“一带一路”、推进落实全球发展倡议等，充分体现了中国“推动世界互联互通、与其他国家共享发展机遇的诚意”。

雅布尔表示，中方表示将扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展，充分“展现出中国的自信和大国担当”，对推动国际贸易发展至关重要，“不仅将为推动中国高质量发展贡献力量，也再次表明了中国维护真正的多边主义的立场”。

阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺·苏达哈表示，中国在发展经济、消除贫困、防控疫情等方面的经验值得学习和借鉴，在保持自身稳定发展的同时持续扩大开放，为世界经济复苏注入强劲动力。

（本报北京、布鲁塞尔、巴黎、伊斯兰堡、罗马、华盛顿、曼谷、约翰内斯堡、马德里、墨西哥城、里约热内卢、开罗3月13日电 记者杨迅、曲颂、李欣怡、白紫微、任彦、牛瑞飞、刘玲玲、程是颉、谢亚宏、李志伟、孙广勇、邹松、姜波、彭敏、李晓骁、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2022年03月14日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)