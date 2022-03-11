胜又阿雅子 袁蒙

2022年北京冬季残奥会吉祥物雪容融可谓是最近的“顶流”。这个可爱的“红灯笼”也赢得了许多外国友人的喜爱，其中就有一位生活在北京的日本人。她在社交媒体发布了许多雪容融的“游客打卡照”，起名为《旅行雪容融（日文：旅するシュエロンロン）》：天安门广场、故宫、前门、天坛，还有国家大剧院、北京动物园、环球影城……在北京诸多的名胜景点，都留下了雪容融可爱的身影。

早在北京冬残奥会开幕前，来自日本的kacchanyama就已经被可爱的雪容融吸引，经常带着它四处拍照打卡。据kacchanyama回忆，2022年北京冬奥会、冬残奥会吉祥物刚刚公布的时候，她对雪容融还没有“动心”。后来，她突然发现了雪容融头顶的小设计，“诶？雪容融头上居然还有积雪？太可爱了吧！我一下子就爱上了它！” kacchanyama在北京王府井的冬奥官方特许商品零售店买了一只最小号的毛绒玩偶版雪容融，出门的时候随身携带，一有机会就为它拍下在各个著名景点的“打卡照”。

提及印象最深的照片，kacchanyama说，“那要数雪天故宫的那几张了。把雪容融带到故宫，轻轻地放在雪地上，红色的雪容融在故宫红墙的映衬下，简直可爱极了！”

kacchanyama还用名胜景点作为背景，将雪容融抛向空中拍摄照片。“雪容融头比较大，所以不管怎么扔都会是头朝下落地，每一张照片背后都是无数次的抓拍。”

kacchanyama对雪容融的喜爱不断升级，甚至自己也变成了“雪容融”。有一次去前门的时候，kacchanyama发现了一个可以让孩子们体验“变成雪容融”的活动。“我在旁边一脸欣羡，工作人员见状问我要不要也试一试。我开心地穿上了雪容融的玩偶服，但可惜玩偶服是儿童尺寸，穿在我身上变成了‘长腿雪容融’。”

起初，kacchanyama带着雪容融四处拍照的时候，周围的人反应平平。后来，北京冬残奥会开幕了。在开幕式上，看到有四个雪容融同时登场时，kacchanyama很激动：“太可爱了！但是四个在一起会堵车的！”

北京冬残奥会开幕后，雪容融的曝光率不断增加，周围有越来越多的人开始注意到雪容融，对此，kacchanyama感到非常开心。

作为一个雪容融的超级粉丝，kacchanyama觉得大家应该给予北京冬残奥会和雪容融更多关注：“希望大家通过雪容融，能够加深对北京冬残奥会的了解，也希望北京冬残奥会成功举办，各位运动员能够取得优异成绩。”

(责编：王禹蘅、常红)