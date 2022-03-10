人民网约翰内斯堡3月10日电 （记者闫韫明）当地时间3月8日，在联合国刚果(金)特派团(简称联刚团)的安排下，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队与印度尼西亚维和部队快速反应营（简称印尼快反营）举行竣工仪式，热烈庆祝瓦伦古营区扩建工程圆满完成。

根据联刚团兵力调整部署计划，为解决印尼快反营移防兵员住房问题，需要对瓦伦古营区进行扩建。2021年10月中旬，我维和工兵分队在接到营区扩建任务后，便立即派出16名官兵前往瓦伦古分遣点执行工程任务。

此次营区扩建工程，涵盖预制板房翻新和半永久式帐篷搭建修复、化粪池修筑、营房翻新、地下排水系统构建等任务。这项工程是联刚团确定的重点工程，工程标准、工程质量、工程时限都有严格要求。

在长达近四个月的施工期间，我16名维和官兵齐心协力、连续奋战，克服气候炎热、疫情疾病、材料短缺等诸多困难，研究设计方案、拟制建设规划、破解施工难题，并通过分组协同作业高效完成了2个新建厕所及水泵安装、30个帐篷电路布设、34个板房喷漆、200米水管连接、250米路面硬化、315米排水沟开挖硬化等任务，创造了任务区“中国速度”和“中国质量”。

竣工仪式上，印尼快反营指挥长高度赞扬了我维和官兵严明的作风纪律和负责任的工作态度，对我维和官兵表示衷心的感谢：“感谢中国维和军人顶着烈日酷暑，战胜蚊虫疾病，高标准、高质量提前完成了营区扩建各项施工任务，我们的官兵都非常高兴和满意！”

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