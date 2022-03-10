人民网开罗3月10日电 （记者沈小晓）开罗时间3月9日上午，中国建筑股份有限公司埃及分公司（以下简称“中建埃及”）承建的埃及新行政首都CBD项目举行中区酒店PK08标段主体结构封顶仪式，这是中埃建筑承包商在CBD项目共同建设、完成封顶的首栋建筑。埃及住房部副部长哈立德·阿巴斯等埃方人员，以及中建埃及分公司执行总经理王智等中方人员参加活动。

哈立德·阿巴斯转达了埃及总理马德布利、埃及住房部长埃萨姆对CBD项目进展的关切，向项目团队取得的成果表示祝贺。他表示，面对新冠疫情带来的挑战，埃及住房部与中建公司在CBD项目保持了良好的信任和合作，有助于埃及未来城市发展和建筑技术进步。CBD项目是未来象征中埃友谊的地标工程，代表着中埃两国实现共同发展的美好愿景，他相信这份友情将会在中埃两国人民代代相传。他希望，中埃各方要继续努力、相互配合，全力确保CBD工程建设节点，并期待今后与中建公司开展更多合作。

王智在致辞中表示，本次封顶的中区酒店PK08标段，其建设难度和重要意义不亚于CBD项目建筑群的其他塔楼。它既见证了中埃企业团结互助、共同奋斗的珍贵友谊，也代表着双方务实合作、互惠互利的崭新成果。他表示，希望全体项目员工紧密团结、努力拼搏，在各方的支持和帮助下，做好防疫、安全、质量等各项管理，早日实现项目整体履约。

直营二部项目经理渠天轼介绍了中区酒店PK08标段基本情况。埃方承包商EUC-EI Hazek公司执行总经理马哈茂德·哈泽克、DAR监理总监艾哈迈德·班纳、技术经理阿德尔·沙迪德等埃方工作人员分别致辞，对中区酒店PK08标段顺利封顶表示祝贺，对项目团队克服疫情困难取得的建设成果给予充分肯定。

仪式上，中埃双方工作人员共同为中区酒店PK08标段浇筑封顶混凝土。

CBD中区酒店PK08标段项目位于CBD项目中心区域，由中建埃及分公司直营二部协同埃及分包单位EUC-EI Hazek承建。项目总建筑面积13.94万平方米，由C09和C10两栋单体建筑、连接其中的空中连廊及两层裙楼组成，地上部分6至9层，地下部分2层，屋面自西向东逐渐升高，檐口高度42.6至57.6米。

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