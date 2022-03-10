人民网约翰内斯堡3月10日电 （记者闫韫明）为感谢中国援赞比亚第22批医疗队自2020年12月至2022年1月期间在医疗援助工作中所做出的突出贡献，赞比亚卫生部特授予该批中国医疗队28名队员“援赞卓越贡献奖”（Extraordinary Service in Zambia）。3月9日上午，赞比亚卫生部常秘（副部长）拉克逊·卡松卡（Lackson Kasonka）在其办公室亲自把荣誉证书颁给医疗队代表赵海源、杨清平、李杰、宋振和李燕杰。

此外，为感谢中国援赞比亚第22批医疗队队长赵海源为赞比亚国家医疗卫生工作和新冠肺炎疫情防治工作所做出的杰出贡献，赞比亚卫生部授予赵海源“赞中友谊特别贡献奖”（Special Contribution to Zambia-China Friendship），卡松卡同时向赵海源颁发该项荣誉证书。

中国援赞比亚第22批医疗队于2019年12月18日正式组队，以开封市中心医院为组长单位，河南大学淮河医院、河南大学第一附属医院、开封市人民医院、开封市中医院、开封市儿童医院、河南大学、河南省人民医院等8家单位28名队员组成，涵盖17个科室和专业。

2020年11月27日，医疗队抵达赞比亚首都卢萨卡，经过隔离、交接班、驻地整修、办理执业证件等各项准备工作，于2021年1月6日取得赞比亚执业资格证书和执业许可证书，并陆续进入受援医院——卢萨卡利维·姆瓦纳瓦萨大学教学医院（Levy Mwanawasa University Teaching Hospital）、赞比亚大学教学医院（UTH）、南方省利文斯顿中心医院（Livingstone Central Hospital)和铜带省恩多拉教学医院（Ndola Teaching Hospital）开展工作。

在执行援外任务期间，医疗队认真落实疫情防控措施，经历赞比亚连续四波凶猛的疫情，实现全队新冠肺炎零感染。同时恩多拉医疗点通过驻地改造、强化日常管理，终结多年的疟疾“魔咒”，实现“双零感染”。医疗队还助力在赞华人抗疫和双稳工作，指导赞比亚华人定点医院救治工作，对提振在赞华人抗疫信心意义重大。同时，积极组织并全程参与 “春苗行动”，累计接种11845剂次。

截止目前，中国援赞比亚第22批医疗队已在外执行援外医疗任务15个月余。23名队员已按计划于2022年2月25日先期离开赞比亚返回祖国，队长赵海源，队委杨清平、李杰、李燕杰以及宋振等5人继续坚守阵地，等待与新队交接工作，为援外医疗工作画上圆满的句号。

(责编：王禹蘅、常红)