新华社北京3月9日电 题：美国再次暴露“谎言帝国”真面目

新华社记者韩冰

近日，一些美国政客和媒体就乌克兰危机肆意捏造传播虚假信息，妄图嫁祸中国、误导公众。作为危机的始作俑者，美方无中生有、陷害他国，试图转移国际社会对其追责的视线，暴露了美国霸权说谎成癖的本性，“谎言帝国”的真面目再次大白天下。

为了维护霸权私利，没有什么谎言是美国不能编造的。发动伊拉克战争需要借口时，美国铺天盖地谎称“伊方有大规模杀伤性武器”；为动摇颠覆古巴政权，美国蓄意散播“新冠疫情下古巴医疗体系崩溃”等谬论；为便于围堵打压中国，美国颠倒黑白、罔顾事实，给中国扣上“种族灭绝”“强迫劳动”等帽子；当中国坚定维护自身合理正当利益时，美国又给中方贴上“战狼外交”“经济胁迫”等标签。事实证明，美国把编造谎言当作常规玩法，把欺骗世人当作维护霸权的必备手段。用古巴外长罗德里格斯的话说，美国惯于用谎言实现其政治目的。

为了让美式谎言“入脑入心”，美国长期系统施行“美式骗术”。精心编织“非此即彼”的二元对立叙事，利用媒体、影视、学术等渠道，全方位地把意识形态口号灌输进目标国家与地区民众的头脑，引导人们按照美方需要去观察世界、思考问题；精心扶植“舆论水军”，给谎言披上“学术研究”“独立调查”“主流媒体”“受害者”等外衣，骗取人们的信任和同情；公然炮制伪证、栽赃陷害，把一小管白色粉末说成“大规模杀伤性武器”的证据，资助非政府组织在叙利亚摆拍制造假视频，捏造数据和模型支持所谓“中国窃取美国知识产权论”……

当一些理性客观之声严重威胁美国“谎言帝国”的根基时，美国不择手段打压，甚至会着手解决“制造问题的人”。“维基揭秘”网站创始人阿桑奇在曝光美军射杀平民和记者等战争罪行、披露美国干预他国内政的大量证据后，被美国政府以多项罪名指控。据媒体报道，美国政府高层人士和中情局还曾讨论绑架甚至暗杀阿桑奇。美式“新闻自由”“言论自由”之虚伪可见一斑。

一段时间以来，美方将矛头对准中国，在国际舆论场源源不断地制造和散播涉华谎言。美国政府和一些政治团体、媒体平台在其中扮演了极不光彩的角色。在涉疆问题上，美国政府有组织、有计划地散布谣言，美国际媒体署管理的新闻机构用数十种语言制作涉疆虚假报道，协调盟国媒体机构转载推送；美国的互联网媒体“技术入股”，一方面弱化、屏蔽中方发布的涉疆真实信息，另一方面为反华势力传播涉疆虚假信息“开外挂”“配装备”，美国政府为此提供了重金资助。特朗普政府时期，共和党参议员全国委员会曾给党内各阵营发送了一份长达57页的备忘录，详细列出在应对涉及新冠疫情问题时攻击中国的主要路线和“标准答案”。

事实是一切谎言的“照妖镜”。美方所作所为屡屡背离国际基本规则和人类良知信义，其编织的种种抹黑不实之辞，一再受到世界有识之士严正驳斥。美方越是信口雌黄、兴风作浪，越是摇唇鼓舌、渲染炒作，越会令美国的国家信誉账户赤字累累，“谎言帝国”终将落个彻底破产的结局。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)