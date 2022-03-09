新华社联合国3月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军8日在安理会妇女、和平与安全公开辩论会上表示，国际社会应加大努力、协调行动，为世界妇女发展事业注入新动力，把妇女经济赋权纳入国际发展合作的总体框架。

张军说，国际社会应加强南北合作、南南合作和三方合作，推动人才、资金、技术更多向发展中国家流动，向有利于妇女发展的领域流动。要充分发挥私营部门作用，为女性经济参与创造更多机会。国际货币基金组织等应当适时为发展中国家注入流动性，推动成员国自愿向脆弱国家转借特别提款权，支持其稳定宏观经济，改善妇女等重点群体的民生。

他说，国际社会应积极帮助冲突地区开展重建，尤其是路、桥、水、电等关系国计民生的重要基础设施，夯实妇女发展的“硬件”基础。要加大对妇女和女童医疗、教育、培训等方面的专项投入，提高妇女参与经济的素质能力，支持更多女性就业谋生、摆脱贫困。国际社会还要帮助妇女应对新冠疫情挑战，提高冲突地区疫苗可及性、可负担性，维护妇女生命健康权利。

张军表示，要把发展置于联合国工作的优先位置，填补冲突地区妇女面临的发展鸿沟，使妇女目标成为2030年议程的早期收获。联合国开发计划署、妇女署等机构要着力支持妇女经济赋权，在消除妇女贫困等老问题上加大投入，在解决性别数字鸿沟等新挑战上有所作为。

张军强调，妇女经济赋权是《北京宣言》和《行动纲领》的重要内容，是落实2030年可持续发展议程的必然要求，也是妇女、和平与安全议程行稳致远的根本保证。妇女经济赋权需要政治承诺，更需要具体行动。

中国常驻联合国代表团青年女外交官桂丹在会上讲述了新时代中国女性在各个领域建功立业的巾帼风采。

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