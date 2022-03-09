人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

欧佩克秘书长称世界没有替代俄石油出口份额的产能

2022年03月09日20:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社休斯敦3月8日电（记者徐剑梅）石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多8日在美国剑桥能源周会议上发表讲话，重申当前世界没有能够替代俄罗斯石油出口份额的产能，呼吁不把能源政治化。

　　3月8日，石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多在美国休斯敦剑桥能源周会议上发表讲话。新华社记者 徐剑梅 摄

　　巴尔金多在讲话中说，美国对俄罗斯实施了严厉的金融制裁，在此情况下，俄罗斯很难继续保持每天约七八百万桶石油的出口规模。虽然目前尚未看到国际市场石油实际供应出现短缺，但问题在于世界应对可能出现短缺的能力。

　　他说，虽然石油行业有一定合理数量的备用产能作为应对不确定性的缓冲，但多年来已被严重消耗，目前世界上没有能够替代俄罗斯石油出口份额的产能。

　　3月8日，石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多（中）在美国休斯敦出席剑桥能源周会议并发表讲话。新华社记者 徐剑梅 摄

　　巴尔金多说，石油与地缘政治有其界线，这条线有时非常细。欧佩克的经验之一就是不把能源政治化。他说，能源不能被政治化，需要保护地球上所有人自主获取可靠、可负担和清洁的能源的权利。他强调，欧佩克“将继续保持非政治性，我们不是一个政治组织”。

　　第40届剑桥能源周3月7日至11日在美国得克萨斯州休斯敦市举行，这是新冠疫情暴发以来，这一全球能源会议首次线下举行。

(责编：高歌、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部