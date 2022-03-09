新华社休斯敦3月8日电（记者徐剑梅）石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多8日在美国剑桥能源周会议上发表讲话，重申当前世界没有能够替代俄罗斯石油出口份额的产能，呼吁不把能源政治化。

3月8日，石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多在美国休斯敦剑桥能源周会议上发表讲话。新华社记者 徐剑梅 摄

巴尔金多在讲话中说，美国对俄罗斯实施了严厉的金融制裁，在此情况下，俄罗斯很难继续保持每天约七八百万桶石油的出口规模。虽然目前尚未看到国际市场石油实际供应出现短缺，但问题在于世界应对可能出现短缺的能力。

他说，虽然石油行业有一定合理数量的备用产能作为应对不确定性的缓冲，但多年来已被严重消耗，目前世界上没有能够替代俄罗斯石油出口份额的产能。

3月8日，石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多（中）在美国休斯敦出席剑桥能源周会议并发表讲话。新华社记者 徐剑梅 摄

巴尔金多说，石油与地缘政治有其界线，这条线有时非常细。欧佩克的经验之一就是不把能源政治化。他说，能源不能被政治化，需要保护地球上所有人自主获取可靠、可负担和清洁的能源的权利。他强调，欧佩克“将继续保持非政治性，我们不是一个政治组织”。

第40届剑桥能源周3月7日至11日在美国得克萨斯州休斯敦市举行，这是新冠疫情暴发以来，这一全球能源会议首次线下举行。

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