人民网罗马3月9日电 （记者孔歌）联合国粮农组织日前公布食品价格指数和农产品价格报告显示，2022年2月食品价格指数为140.7点，同比上涨20.7%，环比上涨3.9%，创历史新高。其中，植物油和乳制品价格指数的上扬浮动较大，谷物和肉类价格亦涨幅明显。

报告指出，2月份所有主要谷物价格均较上月均有所上涨。世界小麦价格涨幅为2.1%，反映出新的全球供应不确定性。一方面，黑海地区的不利形势或导致乌克兰和俄罗斯这两个小麦主要出口国的出口受阻。另一方面，阿根廷和巴西的作物长势持续不佳至小麦价格上涨，以及乌克兰玉米出口状况不明朗导致世界玉米价格环比攀升5.1%。此外，高粱和大麦出口价格月度环比走强，国际大米价格上升1.1%，主因是部分出口国货币对美元升值以及近东亚买家对香米的需求强劲。

粮农组织还同时公布了关于2022年主要作物前景的展望报告。粮农组织预计今年全球小麦产量有望实现连续第四年增长，大部分增量将源自北美地区。亚洲方面，预计印度和巴基斯坦的小麦产量将小幅增长。中国的小麦作物长势同样良好，预计其今年产量将超过五年平均水平。在近东亚洲国家，虽早期降雨不足，但2021年末和2022年初的降水范围广且降水量高于平均值，作物前景得以改善，预计这一地区2022年的产量将接近平均水平。非洲方面，北非发生大面积干旱，影响波及摩洛哥、阿尔及利亚西部和突尼斯中部的作物，削弱了其今年小麦的整体产量前景。欧洲方面，预计播种面积与上年持平，但小麦产量将出现下滑。其中，乌克兰小麦种植面积的收缩或导致该国今年产量下降，在不考虑冲突产生影响的前提下，该国今年小麦产量或能达到近年来的平均水平。

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