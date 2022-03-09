人民网巴塞罗那3月9日电 （记者姜波）2022世界移动通信大会近日在西班牙巴塞罗那举行，今年大会主题为“连接释放无限可能”，在为期4天的大会中，来自全球约150个国家和地区1500家企业的业界人士就第五代移动通信技术（5G）、人工智能和云网络等焦点议题展开了探讨。

本次世界移动通信大会是着眼于后疫情时代走向正常的首届大会。受疫情影响，2020年的大会被迫取消，2021年的大会也延至6月举办，且展会规模缩小，很多展商改为线上形式参展。据大会主办方全球移动通信系统协会的数据，今年的大会吸引了超过6万名参会者，虽然与2019年最高峰的11万人仍有不少差距，但已经开启了走向正常化的步伐。记者连续两年参加移动通信大会，也亲身感受到了这种变化，去年的大会不仅展厅较少，参展者也寥寥无几，而今年的大会上，大部分业内企业都恢复了线下展览，现场各展台前也人潮涌动，显示出行业内企业和消费者的信心正在逐步复苏。

5G商用步伐不断加快 新业态引发关注

自5G全球规模商用2年多来，在网络覆盖、终端、用户规模等方面发展迅速。据全球移动供应商协会的数据显示，截至2021年底，全球200多家运营商已经部署了5G商用网络，5G连接数超过7亿，商用终端超过1,200款。全球移动通信系统协会在本届大会上发布的最新报告也预测称，受疫情后经济复苏、5G终端销量增加和网络覆盖率增加等积极因素推动，全球5G连接数量到今年年底将超过10亿，2025年底，全球5G连接数量将达到20亿，占移动连接总量的1/4，5G网络将覆盖全球2/5的人口。

而随着5G商用步伐的不断加快，基于5G技术的创新应用产品和场景也在交通、工业制造、医疗保健等领域不断拓展。在本次展会上，法国电信公司展示了其与西班牙瓦伦西亚大学的一项合作成果，依靠5G的超大带宽和低延迟，现场参观者可以实时传输控制命令，实现对数百公里外的瓦伦西亚水族馆中无人机的实时控制。西班牙电信公司则展示了一个智能酒吧服务员机器人，借助5G和人工智能等技术，机器服务员可以进行多个语种服务，实时接收和制作订单。此外，通过人脸识别技术可以对已注册顾客提供个性化服务。

近年来，被业界给予极大关注的“元宇宙”也成为本次大会的热点。西班牙电信公司推出了“元宇宙”展台，参观者可通过该平台虚拟参观实体展区，并参与现场演讲和演示等活动。韩国SK集团也在大会上展出了其“元宇宙”产品ifland，同时在参观者互动区设置了相关的体验活动，参观者可以通过虚拟现实技术，在“元宇宙”中沉浸式参与音乐会，与虚拟人物互动等。

全球移动通信系统协会指出，“元宇宙”虽然尚处于起步阶段，但对行业内企业来说是新的机遇，“元宇宙”可以在5G时代实现虚拟现实和增强现实等多种技术的融合，创造新的服务业态，从而获得增量收入。

中企发布多款创新产品 成为展会亮点之一

同往年一样，中国企业华为、中兴、OPPO、小米等也都在本届展会亮相，中国企业的新品发布受到众多参观者和舆论的关注，成为展会的亮点之一。

华为在大会上展出了会前刚刚面向全球消费者推出的7款智慧终端新品，包括笔记本电脑MateBook X Pro 2022以及华为首款墨水平板电脑MatePad Paper等。中兴通讯也发布了多款机型，包括其新旗舰努比亚Z40 Pro及中高端Blade V40系列。

此外，中国手机厂商荣耀在本次大会上也正式发布了旗下最新旗舰手机——荣耀Magic4系列，包括荣耀Magic4和荣耀Magic4 Pro两款产品，标志着荣耀Magic系列将全面进军海外市场。发布会引起了现场媒体记者的极大关注，发布会会场外排队注册参加的媒体记者排起了长队。发布会现场座无虚席，现场媒体记者在发布会结束后纷纷对展台上的新品进行评测报道。

“2022年荣耀将加速国际化进程，大力拓展海外市场。”荣耀终端有限公司CEO赵明表示，他对荣耀全球业务的高速增长充满信心，目前荣耀已经在日本和法国都开设了研发中心，将持续加大全球投入，把更多产品和创新体验带向全球更多市场。

OPPO在本次大会上也正式发布了240W超级闪充技术，9分钟即可将等效4500mAh电池充至100%。同时，还展示了 Find X5系列等最新旗舰机型。“中国的科技产品和创新技术在本次大会上得到媒体和行业、消费者的认可，我们感到非常自豪。”OPPO海外销售与服务副总裁张洲川对记者表示，正是源于在创新上的大力投入与不断突破，OPPO在全球市场实现了加快发展，2021年全球市场销量同比增长22%，在欧洲，更达到了94%的销量增长，Find x系列实现了140%的增长。

中国移动通信领域技术创新不断演进 助力全球5G建设

近年来，中国在5G建设和应用领域保持旺盛前进步伐，据中国工业和信息化部的最新数据显示，目前我国5G基站数量已经超过142万个，5G手机终端连接数达到5.2亿户，5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区以及87%的乡镇镇区。此外，今年还计划新建60万个以上5G基站，使基站总数截至今年年底达到200万个。

全球移动通信系统协会会长葛瑞德表示，近年来，中国在移动通信领域的重要性越来越大。中国不仅是巨大的市场，更是巨大的创新市场。

在本次展会上，除了最新终端产品的发布与展示外，华为、中兴等企业还展示了其5G技术在促进相关行业节能减排和实现数字化转型等领域的合作方案与成果。在碳减排领域，华为的移动通信绿色解决方案将助力运营商持续提升网络容量和降低单位比特能耗，实现绿色发展。在赋能垂直行业数字化转型方面，中兴通讯发展了超过500个合作伙伴，在全球范围内开展超过60个示范项目。

“我国5G网络建设采取适度超前节奏，中国有良好的数字经济基础，庞大的消费者市场和丰富的行业类型，人口红利和产业红利相互激发，促进了创新，带动了整个产业的蓬勃发展。目前，中国的5G行业应用已经超过了1万个，在交通、医疗、教育、工业等领域都有大量成熟规模化应用。”中兴通讯执行副总裁、首席运营官谢峻石在接受记者采访时表示，我们在大会上展示中国大规模5G网络建设和商用中积累的丰富经验和行业应用成果，与海外客户进行分享，正是希望借助这一平台，使这些具备可复制性的案例与各国当地市场需求相结合，帮助全球客户共建数字经济蓬勃发展的新生态。

(责编：高歌、常红)