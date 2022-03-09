新华社伦敦3月8日电（国际观察）供应担忧引发极端行情 大宗商品市场波动加剧

新华社记者杨海若 黄泽民 赵修知

随着乌克兰危机升级，国际大宗商品市场波动明显加剧，近期出现更多极端行情。本周以来，伦敦金属交易所3个月期镍价格在连续两个交易日内翻番，伦敦布伦特原油价格触及近14年高位，欧洲天然气期货价格更是升至历史最高水平。

分析人士指出，本周有可能成为大宗商品市场“有记录以来波动最大的一周”，俄乌冲突对经济的影响可能通过大宗商品价格上涨而扩大。

供应危机叠加“逼空”操作助推镍价“疯涨”

伦敦金属交易所3个月期镍价格7日突破每吨5万美元。8日开盘后，该合约价格继续飙升，一度突破每吨10万美元。

中银国际环球商品市场策略主管傅晓在接受新华社记者采访时表示，镍价升至历史新高主要是由于供应风险叠加“逼空”操作。

傅晓说，从基本面来看，此轮镍价飙升有以下原因：一是新能源汽车生产增长强劲，镍库存偏低，镍市场过去一年多已经面临供应不足；二是俄罗斯镍产量约占全球的7%，市场担心俄罗斯若遭受更广泛制裁，镍等金属的供应将受到影响；三是俄罗斯能源供应降低增加了全球对电动汽车和清洁能源的需求；四是国际油价高企推高了金属矿山和冶炼厂成本。

一些机构的“逼空”操作也是此次镍价“疯涨”的原因之一。“逼空”行情出现后，伦敦金属交易所8日宣布，自当地时间8日8时15分起，暂停在该所交易市场所有地点的镍合约交易。该交易所随后又发布公告，取消自当地时间8日零时之后在场外和屏幕交易系统执行的镍交易，并将推迟原定于9日交割的所有现货镍合约交割。

傅晓认为，在俄乌危机持续的情况下，镍等基本金属价格或将保持高位震荡。

油气价格或保持高位震荡

受对供应担忧的影响，伦敦布伦特原油期货价格7日触及每桶139美元，为近14年来最高水平，英国和荷兰的天然气期货价格都升至历史最高位。

美国和英国8日相继宣布将停止进口俄罗斯原油和石油等产品。对此，傅晓表示，由于美国和英国对俄罗斯石油的依赖程度相对较低，两国停止从俄罗斯进口石油对于原油供需平衡影响较小。但如果更多欧洲国家加入其中的话，市场中很难找到替代品，全球石油市场将出现供应极度紧张的状况，预计布伦特原油期货主力合约价格或将突破每桶146美元的历史最高值。

在天然气方面，傅晓认为，即使目前欧洲有足够供应量来满足当前取暖季末期的取暖需求，到为下一个取暖季积累库存时仍将出现问题。

凯投宏观市场经济学家奥利弗·艾伦表示，油气价格将取决于俄乌冲突进展以及俄罗斯与西方经济关系破裂程度，如果出现导致俄罗斯和乌克兰出口严重中断的长期冲突，油气价格可能将在更长时间内保持高位。

大宗商品涨价助推全球通胀

除了镍和油气，其他基本金属、黄金、农产品等大宗商品价格最近也经历了大幅上涨。分析人士表示，大宗商品价格上涨主要是受到作为能源和农产品主要出口国的俄罗斯和乌克兰陷入冲突的影响，而能源价格上涨将广泛推升生产和生活成本。

德意志银行分析师吉姆·里德表示，就整个大宗商品市场而言，本周有可能成为“有记录以来波动最大的一周”，其影响可能与20世纪70年代的能源危机相似，加剧了通胀风险。

英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯说，俄罗斯和乌克兰为欧洲汽车供应链提供关键原材料，包括用于电池制造的镍。金属价格上涨给已经遭受通胀压力和零部件短缺的全球供应链进一步带来风险。

天达财富投资公司投资策略主管约翰·威恩-埃文斯说，冲突对经济的影响会通过大宗商品价格上涨传导，重点是天然气、石油和粮食。“各国央行现在面临更大考验，尤其是在大宗商品短缺加剧通胀压力的情况下。”

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