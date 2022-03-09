新华社布鲁塞尔3月8日电综述：欧盟急推绿能措施以尽快摆脱对俄能源依赖

新华社记者康逸 李骥志

欧盟委员会8日提出一项名为REPowerEU的方案，计划在2030年前逐步摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。欧委会表示，实施这一方案可在2022年年底前将欧盟对俄罗斯天然气需求减少三分之二。

俄罗斯是欧盟最大天然气和原油供应国，欧盟进口天然气中约40%、进口原油中约30%来自俄罗斯。近几个月来，欧洲一直面临能源价格上涨困扰，近期乌克兰局势导致的供应不确定性进一步加剧了欧洲能源困境。

欧委会表示，新的地缘政治风险和能源市场现实要求欧盟大力加速清洁能源转型，并提高欧洲的能源独立性，使其免受不可靠供应商和化石燃料供应不稳定的影响。

根据方案，欧盟计划从“开源节流”两方面增强欧盟能源系统的韧性。一方面，欧盟将通过增加从非俄罗斯供应方进口液化天然气及管道天然气，并增加生物甲烷和可再生氢的生产和进口，实现天然气供应多样化。另一方面，欧盟将通过提高能效、增加可再生能源和电气化，以及解决基础设施瓶颈，加快减少家庭、建筑、工业和电力系统中化石燃料的使用。

欧委会表示，按照这一计划，欧盟可逐步减少至少1550亿立方米的化石天然气使用，相当于2021年从俄罗斯进口的总量。其中近三分之二的削减可在今年底前实现，结束欧盟对单一供应国的过度依赖。

欧委会主席冯德莱恩说，欧盟必须摆脱对俄罗斯石油、煤炭和天然气的依赖。“越快转向可再生能源和氢气，以及更高效能源，就能越快地真正实现独立并掌握自己的能源系统”。

欧委会执行副主席弗兰斯·蒂默曼斯说，目前形势下加速欧盟清洁能源转型更加紧迫。

负责能源事务的欧盟委员卡德丽·西姆松表示，乌克兰局势升级加剧了供应安全问题，并将能源价格推至前所未有的水平。欧委会提出了价格监管、国家援助和税收措施，以保护家庭和企业免受价格攀升的影响。

欧盟委员会当天还向成员国提供了指导意见，明确了在特殊情况下调节价格的可能性，以及将来自能源部门的高额利润和碳排放交易收入重新分配给消费者等措施的可行性。为了应对不断飙涨的能源价格，欧委会还将研究包括临时限价在内的所有可能紧急措施，以限制天然气价格对电价的传导效应。

一些欧盟成员国也表示将采取措施摆脱对俄罗斯能源的依赖。据当地媒体报道，意大利生态转型部长罗伯托·钦戈拉尼8日表示，意政府正在研究新的天然气基础设施、液化天然气再气化项目以及长期天然气供应合同，计划将今年自俄天然气进口量减半，并在未来24至30个月内彻底摆脱对俄罗斯天然气的依赖。（参与记者：贺飞）

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