新华社北京3月9日电 综合新华社驻外记者报道：近段时间，荷兰、新西兰等国新冠疫情恶化，罗马尼亚、马来西亚等国放宽防疫措施，一些土耳其民众对放宽防疫措施持谨慎态度。

荷兰国家公共卫生与环境研究所8日发布的数据显示，截至8日的一周内，该国新增确诊病例439775例，比前一周大幅增加79%，而此前该国新增确诊病例数已连续数周下降。

该机构认为，确诊病例大幅增加的主要原因是狂欢节活动和防疫措施放宽。数据显示，确诊病例数在荷兰各地均有所增长，尤其是在狂欢节庆祝活动最多的南部地区。荷兰政府2月15日宣布分三阶段解除该国大多数防疫措施。

新西兰全国除奥克兰以外地区的日增新冠确诊病例数近日继续增多，疫情仍处于不断恶化趋势。新西兰卫生专家警告，该国疫情虽已接近峰值，但恐尚未见顶。

新西兰多名政要近期相继感染新冠，包括政府司法部长、警察部长、多名国会议员等。新西兰最大反对党、国家党领袖克里斯托弗·卢克森7日证实其新冠检测结果呈阳性。

罗马尼亚卫生部长拉菲拉8日举行新闻发布会说，该国从9日起将解除新冠疫情防疫规定，新冠病毒检测阳性者仍需隔离，但当局将不再检查隔离执行情况。拉菲拉同时建议民众做好消毒、洗手，在人员密集场所继续戴口罩等措施，以在全面解禁后阻止疫情蔓延。

此前，罗总统约翰尼斯4日宣布，于8日到期的新冠疫情防控戒备状态不再延长。截至8日，罗累计确诊新冠病例2776910例，累计死亡64094例。

马来西亚总理伊斯迈尔8日宣布，该国将从4月1日开始放宽数项管控措施，包括允许餐厅在晚12时以后营业、取消聚集活动的人数限制、未接种疫苗者活动不再受限等。他同时强调，在公共场所，民众仍然被要求戴口罩，并使用该国疫情管理应用程序才能进入有关场所。

马来西亚将向国际旅客重新开放边境。从4月1日起，已完全接种新冠疫苗的旅客入境马来西亚将不再需要隔离，只需在出发前和抵达时接受核酸检测。伊斯迈尔表示，向国际旅客重新开放边境将有助于提振该国经济，推动旅游业复苏。

土耳其卫生部8日公布的数据显示，当天新增确诊病例37407例，新增死亡病例130例。由于每天确诊病例数量仍居高位，一些民众对放宽新冠防疫措施持谨慎态度。

根据土耳其防疫新规定，在公共交通工具上需戴口罩，而在有效通风的室内不再强制要求戴口罩。除医院外，人们在进入商场或其他公共场所时不再需要出示健康码。（参与记者：王湘江、郭磊、林惠芬、朱炜、王大玮、王峰、沙达提）

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