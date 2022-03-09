3月8日，中坦两国医护人员合作展开坦桑尼亚史上首例腹腔镜下胃恶性肿瘤根治性切除手术。第31期中国援桑给巴尔岛医疗队供图

人民网约翰内斯堡3月9日电 （记者邹松）第31期中国援桑给巴尔岛医疗队8日晚在桑给巴尔岛纳兹莫加医院成功完成坦桑尼亚史上首例腹腔镜下胃恶性肿瘤根治性切除手术。

半月前，桑吉巴尔岛居民朱玛因反复黑便、腹痛伴重度贫血至桑给巴尔纳兹莫加医院就诊。第31期中国援桑吉巴尔医疗队队长兼消化内科医师瞿利帅为其进行急诊胃镜检查后发现患者胃小弯侧6*6cm大小肿瘤伴中央巨大坏死性溃疡伴活动性出血，影像科医师刘婷婷为其腹部CT检查后发现患者胃部肿瘤突破浆膜层侵犯胃周组织，考虑患者肿瘤伴有活动性出血。经援桑给巴尔医疗队队内多学科会诊，考虑进行腹腔镜手术并为患者制定了周密的治疗方案。

3月8日下午，由普外科医生朱沙俊，消化内科医生瞿利帅，泌尿外科医生李华镭，麻醉科医生陈红生及当地桑方医生通力配合，中坦两国医护人员克服桑岛医疗资源极其贫乏、医疗设施老旧、术中医疗设备故障频发等多重困难，创造了坦桑尼亚历史首例腹腔镜微创胃恶性肿瘤根治性手术零的突破。

1964年，桑给巴尔和坦噶尼喀组成坦桑尼亚联合共和国。同年，中国向桑给巴尔派出首批医疗队，由江苏省对口支援。此次腹腔镜下胃恶性肿瘤根治性切除手术不仅获得成功，而且中国医疗队通过术中带教，手术演示，极大提升了纳兹莫加医院腹腔镜微创手术水平，同时彰显了中非医务工作者合作救治非洲病患的凝聚力和执行力。

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