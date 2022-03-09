2022中国两会·全球经济发展论坛的与会嘉宾在线探讨交流。中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）供图

人民网北京3月8日电 （记者李琰）由中国外文局、国家创新与发展战略研究会、法国展望与创新基金会主办，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、当代中国与世界研究院共同承办的2022中国两会·全球经济发展论坛8日在北京以线上线下相结合形式举行。

中国外文局局长杜占元，法国前总理、法国展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰，国家创新与发展战略研究会副会长、国际货币基金组织前副总裁朱民，全国人大外事委员会委员、国家创新与发展战略研究会副会长、中国社会科学院国际研究学部主任、学部委员周弘，全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼等嘉宾出席论坛。来自中国、法国、俄罗斯、印度、韩国、巴西等国的近20位前政要和知名专家学者围绕论坛主题“跨越发展鸿沟，重振全球发展事业”进行了广泛而深入的探讨。

杜占元表示，当前，新冠肺炎疫情仍然起伏不定，乌克兰危机对全球经济的多重负面影响日益显现，这些都为全球经济复苏增加了更多不确定性。他强调，中国经济保持良好的发展态势，为全球经济复苏提供了重要动力。面对共同挑战，国际社会应携手合作，聚力战胜疫情，共同维护和平与安全。中国主张加快落实全球发展倡议，推动全球发展迈向平衡协调包容的新阶段。

让-皮埃尔·拉法兰表示，当前，全球治理面临诸多挑战，“世界是同一个地球”“地球是全人类的共同未来”成为全人类共识。因此，保护人类的最好办法就是保护地球。其中，应对气候变化备受世界关注，这一主题将世界各国凝聚在一起。中国在推动《巴黎协定》达成中发挥了重要作用。面对不断变化的世界，各国民众都期待和平发展。和平本质上是一个共同愿景，需要通过共同努力来实现。

在朱民看来，中国政府工作报告提出今年发展主要预期目标，其中国内生产总值增长5.5%左右。这对于中国经济发展及推动全球经济复苏都有很大的积极影响和指导作用，反映了中国政府在当前复杂困难局面下的政治勇气与责任担当。中国将进一步加强国际合作，深化对外开放，改善营商环境，扩大内需，吸引外资，让更多国家共享中国市场机遇，实现共同发展。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明主持论坛开幕式。他强调，当前全球发展态势日趋复杂。战胜疫情、复苏经济、跨越鸿沟、实现全球均衡发展都急需找到“解药”。在国际局势动荡不安的特殊背景下，中国两会如期召开，为世界注入了稳定性和正能量。

周弘认为，随着人类对发展条件、发展要素的认识不断加深，改善治理模式、加强环境保护等对于发展来说至关重要。实践证明，南南合作框架下的互利互惠、“一带一路”框架下的互联互通在促发展方面发挥着重大作用。

周延礼表示，当前，数字经济已上升为中国国家发展战略，政务、互联网、工业等领域数据规模保持高速增长。下一步应把握数字产业化和产业数字化发展新机遇，加速数字技术赋能金融，服务实体经济发展，助力数字经济高质量发展。

俄罗斯科学院Е.М.普里马科夫世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·罗曼诺夫强调，中国发展经验也是国际社会的发展经验。2022年，中国坚持“稳字当头、稳中求进”，全世界也可以此为参考。

印中经济文化促进会秘书长、经济学家穆罕默德·萨奇夫表示，考虑到世界范围内“去全球化”趋势对经济增长、科技发展等的不利影响，对于印度来说，加强经济建设才是唯一出路。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯强调，要想缩小国家之间的发展鸿沟，发展中国家应采取更多具体措施，例如加强基础设施建设，最大限度地扩大产业链和供应链，加快产品创新，培育新技术人才等。

国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学经管学院教授吕本富，韩国成均馆大学成均中国研究所所长李熙玉，国家创新与发展战略研究会中国经济与金融研究中心主任、同济大学特聘教授刘兴华，俄罗斯财政部金融研究院高级研究员谢尔盖·萨温斯基，大韩贸易投资振兴公社次长尹宝罗等专家学者和专业人士，围绕合作应对新形势新挑战、推动世界经济稳定复苏、促进全球均衡发展等问题积极建言献策。主题发言环节由国家创新与发展战略研究会副会长冯炜、当代中国与世界研究院院长于运全共同主持。中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）主任姜永钢作闭幕总结。

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