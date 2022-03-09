崔越 袁蒙 刘宁 刘动

2022年全国两会已在京拉开帷幕。全国人大代表、全国政协委员们深入基层、认真履职，将民心民意“带上会”。在做好自己本职工作的同时，他们是群众的“传声筒”，也是百姓的“贴心人”。

代表委员们的付出被他们的身边人看在眼里、记在心上。来自中国航天科工集团第三研究院二三九厂的宋雨彪就是这样一位受到身边两会代表深刻影响的“两会青年”。

不平凡事业中的“平凡人”

宋雨彪今年27岁，是一名机械加工工艺员。在攻读航空宇航制造工程专业硕士学位后，他自2019年进入二三九厂工作，到目前已经三年多了。

“从进厂工作以来，我便开始和戴师傅学习一些机械加工、工程应用方面的知识，包括在新技术、新设备、新工艺方法方面的交流。”宋雨彪在接受采访时回忆起刚参加工作时的情景说道，“起初，我对各方面的流程和技术都不是很熟悉，戴师傅会细心指导我，包容我，带领大家一起成长，一起攻关新的技术、新的材料。”

宋雨彪（右）与戴天方（左）。人民网记者 袁蒙摄

宋雨彪口中的戴师傅，是中国航天科工三院二三九厂数控铣工首席技师——戴天方。今年52岁的戴天方，已经从事数控加工工作33年了。他从1986年进入技校进行专项定点培训，学习机械加工专业，1989年毕业后就进入二三九厂成为一名工人。自19岁开始与铣床打交道以来，戴天方先是从师学习，后转行研究数控设备，通过不断努力，从一名技术工人成长为“大国工匠”。

戴天方（右）在工作中。受访者供图

“平时我们在厂里就称呼他为戴师傅，如果遇到重大事情就叫他戴大师。”宋雨彪说，“遇到难题时，只有他出面才能解决。所以一有棘手的事情，就喊他‘戴大师’，因为他就是救星。”

中国航天事业发展以来，经历了几代人的风雨前行、砥砺奋斗，已经从过去的“跟跑”，向“并跑”转变，部分领域成功实现“领跑”。作为一名航天人，戴天方感到十分自豪。“中国航天有三大精神：航天传统精神、‘两弹一星’精神、载人航天精神。正是这种精神给予我们无形的力量，在心里支撑着我们。”戴天方表示，“作为航天人，包括为航天事业服务的人，我们都是平凡人，只是投身了不平凡的事业。”

关注技能人才中的“大多数”

除了车间中令人安心的“戴师傅”，戴天方的另外一个身份是全国人大代表。对他来说，成为全国人大代表，是信任也是考验。

“我在2018年光荣当选为人大代表，这对我来说是一个新的考验。”戴天方在接受采访时说，“在成为代表前，我更关注自己的工作和生活。现在增加了一个身份，就要求我在工作和生活中，必须要有作为代表的意识，要去发现问题和倾听民众呼声。”

结合自己的工作经验和成长经历，戴天方始终关心着技能人才的培养。“人才是第一资源。我比较关注产业工人，尤其是一线技能工人的人才储备。想要发展，后继有人最关键。”在往年的全国两会上，戴天方也就此方向提出方案：2019年，他呼吁社会给与劳务派遣工更多关注，完善薪酬待遇，增强他们对企业的归属感，充实技能人才队伍；2020年，他建议出台政策留住中小微企业中的领军人才；去年，他提出“以保就业为主线加强青年技能人才培养”，建议用工企业与职业技术学校合作，有针对性地培养人才，以更好满足企业生产实际需求。

戴天方的建议得到了相关部委的回应。2021年末，中国职业技术教育学会高端装备制造专业委员会正式成立，这是推动高端装备制造领域高素质技术技能人才培养的重要举措。而戴天方也因为提议被聘为高端装备制造专业委员会专家指导委员会委员。

今年两会，戴天方依然关注人才培养，只不过关注人群年龄有所“前移”。他认为应该从义务教育阶段便正确引导青少年的兴趣和爱好，从而为就业多元化和建设制造强国提供人才支持。对于这样的建议，宋雨彪也十分认同。“现在很多父母对于孩子当一名蓝领工人是有偏见的，这禁锢了孩子的爱好和兴趣，也不利于未来制造业的发展。戴师傅想从青少年阶段开始培养兴趣、改变固有观点，给他们营造一个合适的环境。建立和完善这样的体系，从而形成系统化的培养，这样才能收获长效的保证。”

有了榜样就有了力量

对于宋雨彪来说，身边有戴师傅这样一位良师益友的存在，也为他的工作和学习树立了榜样。

戴天方（右）和宋雨彪（中）在讨论工作。人民网记者 袁蒙摄

“对于我们来说，技术和技能两个方面都很重要。戴师傅的技能需要我们逐步去学习和追赶。而在技术创新方面，戴师傅会把想法和诀窍传授给大家，我们会对其进行总结、传承和升华。”宋雨彪表示，“相当于利用好戴师傅所搭建的这个平台，以达到平台引领、星火相传的目的。”

自己的师傅作为全国人大代表参加两会，使宋雨彪同样有了参与感。“我们日常会把自己的想法及时告诉戴师傅，这相当于自己也参与到两会当中。”宋雨彪说，“两会和我们息息相关。”

谈到自己在祖国航天事业中的角色时，宋雨彪表示，自己是一名接班人。“每代人都有每代人的长征，每代人都有每代人的责任。现在我们从前辈手里接过接力棒，在未来肯定要不遗余力做好这些工作。只有强大的国防能捍卫我们在国际上的地位。”

(责编：崔越、常红)