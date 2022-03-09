中新社纽约3月8日电 (记者 王帆)美国汽车协会8日公布的数据显示，全美平均汽油价格当天升至每加仑4.173美元，打破了2008年7月创下的历史最高纪录。

数据显示，全美平均汽油价格一周前为每加仑3.619美元，这意味着普通汽油价格过去一周的涨幅达到了15%，创下近20年来的最大周涨幅。与一年前每加仑2.774美元相比，全美平均汽油价格已上涨超过50%。

美国汽车协会称，全美平均汽油价格曾于2008年7月创下每加仑4.114美元的最高纪录。近期俄乌冲突给国际能源市场带来不确定性，推动原油价格飙升，也带动美国汽油价格大涨。8日录得的每加仑4.173美元，刷新了全美平均汽油价格的历史最高纪录。

《华尔街日报》说，汽油价格上涨将推高行业生产成本，加大美国通货膨胀压力。从玉米种植到汽车制造，所有行业的支出都将增加，这会冲击美国消费者价格指数、拉高通胀水平。

8日，美国总统拜登发表电视讲话宣布，对俄罗斯实施能源进口禁令，涉及的能源包括石油和液化天然气等。不过，该禁令的具体细节尚未公布，市场猜测不排除有豁免情况，包括对运输途中俄罗斯能源产品的处理办法。

彭博新闻社援引分析人士观点称，美国市场提前将对俄实施能源进口禁令的可能性进行了消化，这一消息对美国股市和期市的影响已经反映在了早先的行情中，因此对当天的行情并未产生意料之外的利空效应。不过，国际油气价格预计将在较长时间内维持高位运行，除非美国能迅速找到对冲该禁令带来风险的有效之策。

据摩根大通预测，若俄罗斯石油出口受阻，持续影响全球石油市场正常供应，到今年年底，国际油价可能会达到每桶185美元。8日盘中，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格在每桶117.07美元至129.44美元之间波动。(完)

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