新华社北京3月8日电 2022年3月8日，国务委员兼外长王毅应约同巴基斯坦外长库雷希通电话。

王毅对日前巴基斯坦白沙瓦市发生严重恐怖袭击事件予以强烈谴责，再次向巴方表达诚挚慰问，表示中方坚定支持巴方反恐和维护国家安全稳定的努力。

王毅说，今年2月伊姆兰·汗总理访华并出席北京冬奥会开幕式期间，中巴两国领导人就全局性、战略性问题深入沟通，为两国关系未来描绘了蓝图，明确了方向。中方期待同巴方推动落实两国领导人共识，深化战略互信与合作，携手应对国际和地区变局。

库雷希祝贺中方克服疫情影响成功举办北京冬奥会，表示巴中友谊是巴外交的基石，也是地区和平稳定的保证。巴方愿同中方一道落实两国领导人达成的共识，进一步深化巴中合作，维护发展中国家共同利益。

双方就乌克兰局势交换了意见。王毅阐述了中方的原则立场。库雷希表示，巴方呼吁俄乌尽快通过对话和外交手段解决争端，努力避免局势进一步升级。

双方还就阿富汗问题交换了意见，一致同意加强沟通协调，发挥邻国独特优势和作用，为阿和平与重建作出积极贡献。

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