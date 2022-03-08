人民网布鲁塞尔3月8日电 （记者张朋辉）3月7日，联合国人权理事会就联合国人权高专巴切莱特阿富汗问题报告举行互动对话。中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使在会上发言，阐述我在阿富汗问题上立场，敦促美国以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。

蒋端表示，当前，阿富汗正处在由乱及治的关键时期，阿富汗人民迎来将自身前途命运掌握在自己手中、探索符合自身国情发展道路的历史性契机，同时也面临人道、经济、反恐、治理等多重挑战，需要国际社会更多理解支持。阿富汗临时政府也应进一步展现开放包容，奉行温和稳健的内外政策，坚定打击消灭一切恐怖组织，同世界各国友好相处。中国坚持面向全体阿富汗人民的友好政策，已提供价值近3亿元人民币的人道援助，将继续帮助阿富汗人民渡过难关。

蒋端表示，美国是阿富汗问题的始作俑者。据报道，阿富汗战争期间，累计有3万多名无辜平民被美军杀死或因战乱丧生，约1100万人沦为难民。美国不负责任地从阿富汗仓促撤军，致使阿富汗人民至今面临着严重人道主义危机。美国不但不担负起帮助阿富汗人民缓解人道危机的应尽之责，反而公然劫掠阿富汗国家资产，进一步加剧阿富汗人民苦难。我们敦促美国立即全面解除对阿富汗单边制裁，无条件归还属于阿富汗人民的资产，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。

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