新华社莫斯科3月8日电 （国际观察）俄乌第三轮谈判继续聚焦人道主义走廊问题

新华社记者

俄罗斯与乌克兰双方代表团7日在白俄罗斯境内别洛韦日森林举行了第三轮谈判。双方就保障人道主义走廊问题取得一些成果，但在政治和军事领域进展有限，未达到预期效果。双方商定将继续进行密集磋商。

分析人士指出，双方均表态愿继续接触对话，这有助于缓解目前紧张局势，也为政治解决当前危机带来希望。

再议人道主义走廊问题

俄乌第三轮谈判持续约三个小时。继第二轮谈判之后，双方再次就人道主义走廊问题进行讨论，并达成一定共识。

俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基在谈判结束后表示说，双方当天就此前协商的人道主义走廊问题进行了长时间讨论。俄方希望这些走廊从次日开始投入使用，“乌方向我们做出了保证”。

乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克在社交媒体发布消息称，双方在第三轮谈判中就人道主义走廊问题取得一些积极成果，并将就停火、休战和结束敌对行动等问题继续进行密集磋商。

俄乌本月3日在第二轮谈判中就建立人道主义走廊以及潜在的暂时停火达成谅解。自5日起，俄乌连续多日宣布为顿巴斯地区城市马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的民众开通人道主义走廊，但随后双方相互指责对方破坏停火，阻碍人道主义走廊开通。

俄方谈判代表、国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基7日在谈判结束后表示，马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的许多民众期盼自己和家人的生命安全能够得到保护，俄乌当天详细讨论了相关人道主义问题，希望此后旨在撤离民众的举措能够有效实施。

关键分歧待解

有分析认为，同前两轮谈判一样，俄乌在本轮谈判中就政治和军事领域等关键议题交换了意见。双方商定未来将继续进行密集磋商，这表明通过对话解决目前冲突始终是俄乌的重要选择之一。

斯卢茨基称，俄乌接下来将继续谈判，但俄方认为谈判将会是“艰难而持续的”。

俄总统新闻秘书佩斯科夫7日表示，俄方已告知乌方，若其履行俄方提出的条件，包括乌克兰必须修改宪法并放弃加入“任何集团”、承认克里米亚归属俄罗斯、承认顿涅茨克和卢甘斯克为独立共和国，那么特别军事行动随时可以停止。

乌总统泽连斯基7日表示，如果俄罗斯不放弃其针对乌克兰的计划，将会面临更多制裁。乌克兰谈判代表团成员、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚6日表示，在领土完整方面，乌克兰不会向俄罗斯妥协。乌克兰愿意讨论“非北约”安全模式，比如乌方可以从美国、英国等国获得直接的安全保障，乌方对与更多国家讨论此事持开放态度。

在俄乌持续对话的同时，国际社会也在积极斡旋。俄总统普京6日分别同以色列总理贝内特和土耳其总统埃尔多安通电话，就俄方开展特别军事行动等情况交换了意见。

中国国务委员兼外交部长王毅7日在就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问时说，中方认为，在乌克兰问题上，要化解当前危机，必须坚持《联合国宪章》宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

分析人士指出，俄军近来在战场上总体放缓攻势，在乌克兰多个城市实行“静默模式”并开放人道主义通道，意在减少平民伤亡，并为谈判创造氛围。俄乌经过三轮谈判已表明各自立场诉求，尽管双方在核心议题上分歧依然很大，但仍应坚持通过对话方式解决争端，以早日恢复和平。（参与记者：李奥、华迪、黄河、耿鹏宇、李东旭、李铭）

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