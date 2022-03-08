新华社首尔3月8日电（国际观察）韩国总统选举在即 两强相争胜负难测

新华社记者陆睿 杜白羽

韩国第20届总统选举将于3月9日举行。目前，执政党共同民主党总统候选人李在明和最大在野党国民力量党总统候选人尹锡悦形成两强相争局面。

分析人士指出，此次选举选情胶着，李在明和尹锡悦目前均未获得压倒性优势，中青年选民的最终抉择或将成为影响本届总统选举的重要因素。

“事前投票”率创新高

韩国于4日至5日举行第20届总统选举的“事前投票”。中央选举管理委员会5日公布的“事前投票”投票率达36.9%，创历史新高。“事前投票”是指允许选举投票日当天可能因故缺席投票的选民提前行使投票权的制度，此举旨在提高选民投票积极性，票数将计入选举最终投票结果。2017年，韩国首次在总统选举中采用这一制度。

韩国舆论分析认为，“事前投票”率创新高，一方面说明民众投票踊跃，对总统选举参与热情高；另一方面，这一结果也是在韩国严峻的疫情形势下，民众倾向避免人员聚集的客观原因所致。

本月3日，尹锡悦和国民之党总统候选人安哲秀联合召开记者会，“闪电”宣布合推单一候选人，并表示将在大选结束后立即推进两党合并。安哲秀随后向中央选举管理委员会提交了退选函。此事为本就扑朔迷离的选情增添了更多不确定性。

目前，共同民主党和国民力量党均表示，高投票率对自己一方有利。共同民主党表示，“事前投票”开始前一天，在野两党候选人宣布联手推出单一候选人，引发民众反感，出现了部分选票向共同民主党转移的效果；国民力量党认为，民众积极参与投票反映了渴望实现政权交替的民心和年轻一代的团结。

庆熙大学教授金允哲表示，随着最终投票日临近，两党候选人竞争已近白热化。不过，尚未投票的选民并未明确表明支持谁，因此目前还很难断定“事前投票”率高对哪方更为有利。

选举结果难预料

近期多项民调显示，尹锡悦在60岁以上的人群中拥有较高支持率，李在明在40至59岁人群中拥有较高支持率，而在中青年选民中，两人支持率相近。作为摇摆选民，韩国中青年选民普遍呼吁社会公平公正，重视与自身利益相关的政策，他们手中的选票最终流向何方，将成为影响本届总统选举至关重要的变量。

韩国社会舆论研究所所长李康润认为，在此前的韩国总统选举中，一般在最终投票日一周前胜负已有定论，不确定的只是候选人以多大优势获胜。但此次总统选举选情胶着，结果难以预测。

舆论普遍认为，如果在野党推出单一候选人能够获得更多来自要求“政权交替”选民的支持，那么尹锡悦将可能摆脱与李在明势均力敌的局面，获得更多选票。但由于支持安哲秀的选票相对分散，预计“单一化”造成的协同效果比较有限。

目前朝野两党都对预测选举结果持谨慎态度。共同民主党选举对策委员会总括本部长禹相虎2日做客电台节目时说，双方的激烈竞争可能会持续到最终投票日，胜者或以1%至2%的微弱优势获胜，阵营凝聚力将成为决定性因素。国民力量党选举对策本部长权宁世同日表示，“守住最后100米才能赢得胜利”，胜负或将取决于最后一周。

根据韩国选举法，3月3日起，新的民调结果将被禁止公布，各媒体仅能引用之前的民调数据进行报道，总统之位“花落谁家”，恐怕还要等到最终开票结果公布方见分晓。

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