新华社纽约3月7日电 综述：对俄石油禁运担忧刺激国际油价冲高

新华社记者刘亚南

由于美国和英国等国考虑对俄罗斯实施石油禁运引发市场担忧，国际原油期货价格在隔夜市场大幅走高，随后震荡回落，7日收盘时均显著上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨3.72美元，收于每桶119.4美元，涨幅为3.22%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨5.1美元，收于每桶123.21美元，涨幅为4.32%。

美国国务卿布林肯6日接受媒体采访时表示，美欧正在探讨对俄罗斯实施石油禁运，但他强调将确保相关措施不影响国际石油市场正常供应。

美国国会众议院议长佩洛西当天表示，美国众议院在寻求立法禁止从俄罗斯进口石油，以进一步在全球经济中孤立俄罗斯。

英国首相约翰逊7日就英国是否会对俄罗斯实施石油禁运表示，一切选项都在考虑之中。

加拿大已经率先对俄罗斯实施石油禁运，美国和英国考虑跟进，但严重依赖俄罗斯能源的德国则拒绝这一提议。

加拿大帝国商业银行私人财富管理公司高级能源交易员丽贝卡·巴宾说，由于德国表示没有计划停止进口俄罗斯能源，而且有迹象显示美国在寻求以委内瑞拉和沙特阿拉伯的原油作为替代品，油价在冲高后回落。

荷兰商业银行商品策略主管沃伦·帕特森表示，鉴于俄罗斯是欧洲和亚洲主要原油供应方之一，任何对俄罗斯原油的官方禁运可能会进一步加大石油市场供需失衡压力。

摩根大通表示，虽然到目前为止西方的制裁措施尚未直接针对俄罗斯能源贸易，但许多贸易商已经选择避免从俄罗斯采购，大量俄罗斯石油难以找到买家。如果俄罗斯石油供应持续受阻，到今年年底，原油价格可能会达到每桶185美元。

据美国银行估计，国际原油供应每减少100万桶，布伦特原油期货价格可能会升高20美元。

美国普莱斯期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示，如果油价突破每桶130美元关键点位，价格可能会继续上攻。

知名能源专家、埃信华迈公司副董事长丹尼尔·耶金日前表示，俄乌冲突可能导致供应、物流和支付方面出现危机，危机规模可能与上世纪70年代的石油危机相当。

美国汽车协会6日公布的数据显示，当天全美平均汽油价格升至每加仑4.01美元，为2008年7月以来最高水平。

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