新华网北京3月8日电 多位联合国驻华机构代表8日在新华网发表题为《性别平等共创可持续未来：为什么女性在跑赢气候变化上至关重要》的联合评论文章，主要内容如下：

“自然母亲”一直是我们星球的化身。她植根于世界各地的古老哲学中，反映了我们的地球给予和孕育生命的能力。

在全球范围内，女性尚未获得与男性平等的机会和权利，但她们所共处的世界正处于直接危险之中：气候变化已经到来。正如联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯最近的警告，许多生态系统已经到了无法回头的地步，当下，近一半的人类生活在严重风险之中。

由于各地受气候相关灾害影响程度不同，因此其脆弱性也因地而异。但有一点是不变的：女性仍处于气候行动前线，但却面临着更大的风险。在世界范围内，70%以上的水管理和收集工作由女性承担，发展中国家中女性平均占农业劳动力的43%。然而，她们缺乏与男性相同的资源来应对气候变化：由于缺乏相关预警信息和知识，前线女性比男性更易遭受气候冲击。

在气候和环境行动、绿色转型和防灾减灾方面，必须充分满足女性的需求和权益，保护并赋权她们，从而加强整个社会的韧性。只有充分调动每个人的潜能，我们才能共同应对气候变化。

因此，2022年3月8日国际妇女节的主题是“性别平等共创可持续未来”。我们承认世界各地的女性在减缓和适应气候变化方面的领导作用和贡献。我们还呼吁：女性的权利和需求，以及她们在气候行动中发挥的关键作用，应充分反映在当前的气候政策、方案和投资中。

为了确保这一点，全社会必须解决五个方面的问题：

首先，必须更好地支持女性在气候和环境方面的领导力提升和权益保障。女性目前的参与程度还没有达到影响决策和政策的地步。2020年，在全球范围内，环境部门的部长中仅有15%是女性，而2015年这一数据是12%。现有的结构性不平等进一步阻碍了她们的有效参与，包括无偿照料和家务劳动的沉重负担、基于性别的暴力，以及获得土地等其他资源的机会有限等。这些性别差距引起了广泛关切，因为女性的平等参与才能使资源管理和气候干预更加有效，加之更加严格的气候政策，最终才能实现减排。因此，包括政府、私营部门和社会都要赋权女性，为她们提供工具和培训，让她们更好地在环境解决问题中发挥领导作用。例如，在2015年至2020年期间，联合国国际农业发展基金与联合国妇女署一起，与中国青海省政府合作，为农村女性提供气候智慧型农业以及如何保持作物多样性的培训。该项目惠及青海省近7万名农村女性，许多女性农民成为所在地的领导者，推动了粮食生产，实现了增收，提高了抵御冲击的能力，包括气候变化和新冠肺炎疫情带来的冲击。

第二，性别考量必须纳入气候决策中。由于女性大量参与农业、纺织业和制造业，同时缺乏相关的信息、资源和支持来保护自己，她们也不成比例地暴露在自然灾害和污染物之下。目前的分析显示，在120个国家中，只有27%的国家指出了女性参与气候行动决策的重要性。通过培训提高决策者的能力，同时加强部门之间的协调，有助于制定和实施促进性别平等的环境政策和方案。各国政府应确保采用区分性别的统计数据，平等地征求女性意见，并将性别考量纳入气候和环境方案制定全过程。

第三，要想实现促进性别平等的公正过渡，就必须消除劳动力市场歧视，使更多女性在蓝色经济和绿色经济中发挥领导作用。2018年，在中国电力行业，女性占比员工总数的27.1%。绿色经济领域也不例外。放眼全球，在为减轻对化石燃料的依赖而创造的新兴经济领域，约80%的岗位仍由男性占主导。因此，消除劳动力市场的职业藩篱和性别偏见，推动女性平等获得体面工作，对公正、绿色转型至关重要。比如，在以男性为主导的氢能汽车行业中，联合国开发计划署为数千名中国女性提供职业教育和就业机会。我们认为，对于清洁能源行业来说，赋能女性是个一举两得的机会，因为这不仅能推动劳动力包容发展，同时也能扩大劳动力市场以支持行业的持续增长。

第四，作为提升公共和私人气候融资的必要一环，我们要更加重视促进性别平等的气候适应和减缓举措。这要求我们明晰气候变化与女性的关系以及其中存在的问题，并为切实解决这些问题的项目提供更多资金，同时赋予女性采取有效气候行动的能力。增加对女性权利组织和机构的直接资助也至关重要。例如，从2022年开始，国际农发基金设定全球范围内至少35%的新项目需要具有系统性性别视角。联合国环境规划署支持亚太地区的女性获得资金和技术，以建立可再生能源业务，从而实现气候适应性的生计。

最后，确保女性在气候和环境危机及灾害中的性与生殖健康和权利至关重要。气候和环境危机对基础设施、道路和诊所的破坏，使得货物和服务获取存在困难，进一步破坏了女性的性与生殖健康及权利。因此，我们必须完善卫生系统，提高服务能力，增强灾害期间和灾后信息及社会心理支持的获取。联合国人口基金正在与中国政府和其他合作伙伴合作，帮助人们应对气候变化，包括在环境危机期间提供健康服务，预防在环境危机期间对女性的暴力行为。

为更好地从新冠肺炎疫情中恢复过来，联合国妇女署、联合国开发计划署、联合国国际农业发展基金、联合国人口基金和联合国环境规划署将通过加强联合国与中国政府和其他合作伙伴的合作，来推进气候行动中的性别平等。然而，整个社会，包括私营部门和每个社区都需要共同努力，才能确保女性能够平等地获得工具、数据和培训，平等地为保护地球发挥作用，并在地球日益不可预测的未来得到平等的保护。

【作者系安思齐（联合国妇女署中国办公室国别主任）、白雅婷（联合国开发计划署驻华代表）、马泰奥（联合国国际农业发展基金驻华代表）、康嘉婷（联合国人口基金驻华代表），涂瑞和（联合国环境规划署驻华代表）】

(责编：崔译戈、徐祥丽)