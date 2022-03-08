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国际航空运输协会：俄乌冲突中关闭领空措施对航空业影响严重

2022年03月08日13:15 | 来源：新华网
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　　新华社渥太华3月7日电（记者林威）国际航空运输协会7日发布的分析报告指出，俄乌冲突中的关闭领空措施对航空业影响严重。

　　报告说，由于领空关闭，航班不得不改道或取消，亚洲往返欧洲和北美地区的航线受影响最严重。2021年，亚洲往返北美和欧洲的航空客运收入分别占国际航空客运收入的3%和4.5%。

　　在货运方面，过去12个月，欧洲和亚洲间的航空货运占全球航空货运收入的20.6%，同期亚洲与北美地区之间航空货运占全球航空货运收入的26.7%。经济制裁和领空关闭将导致运力损失，加剧当前运力短缺。

　　报告说，3月4日航空燃油价格升至每桶141美元，比上月上涨27%。如果对俄罗斯制裁加剧，所有未对燃油需求进行对冲的航空公司都将受到直接影响。航空公司可能会通过提高机票价格将燃油成本转嫁给乘客。在通胀高企的情况下，更高的机票价格可能会抑制航空客运需求。

　　俄乌冲突爆发以来，美国和一些欧洲国家宣布对俄罗斯关闭领空，随后俄罗斯决定限制多国航班在俄领空飞行。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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