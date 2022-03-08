人民网讯 由于干旱和国内局势不稳，索马里面临严重人道主义危机，四分之一的人口急需紧急食品援助。索马里政府正采取应急行动。

约旦《宪章报》8日发表题为“索马里：饥饿的幽灵威胁着数百万人的生命”的文章说，索马里政府和联合国都发出警告称，索马里连续三个季度基本没有下雨，土地干旱，加之国内局势不稳，目前四分之一的人口在挨饿，急需紧急食品援助。报道说，联合国儿童基金会2月曾发布报告指出，索马里有140多万儿童严重营养不良，其中5岁以下的儿童中50%极为严重。联合国估计，2022年内，索马里须要人道主义援助的人口会增加到770万。

报道说，2022年以来，大批饥民逃荒到大城市，特别是首都摩加迪沙，在刚过去的一周内，摩加迪沙郊区建的名为“哈达亚”收容点就接收了60个家庭，目前国内难民多达290多万人。联合国儿童基金会称，从目前情况看，索马里4月开始的季节雨水仍然很少，干旱将加剧，形势会更糟。索马里是全球最干旱的地区之一，全国90%地区常年干旱。

据报道，为防止出现极为严重的人道主义危机，索马里政府日前召开了各州主要负责人和大公司经理参加的会议，索马里政府总理罗布尔在会上指出，“情况危机，各方必须紧急行动起来，绝不能使形势继续恶化”。（安国章）

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