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国际劳工组织：加大对护理业投资可创造近3亿就业岗位

2022年03月08日11:23 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦3月7日电 国际劳工组织7日发布最新报告称，全球在护理服务和政策方面持续存在的重大不足让数以亿计负有家庭责任的劳动者无法获得足够的保护和支持，而增加在护理服务行业的投资则可在2035年前创造近3亿个就业岗位。

　　这份名为《工作中的护理：加强护理假和护理服务的投资，打造一个性别更平等的劳动世界》的报告显示，全球三成的育龄女性，即6.49亿女性，没有享受充分的生育保护，超过12亿正值生育年龄的男性生活在没有陪产假的国家。

　　报告同时指出，由于预期寿命的延长和新冠疫情的影响，老年人和残障人群对长期护理服务的需求一直在急剧上升，但世界上绝大多数有需要的人仍然无法获得诸如居家照护、社区日间服务和家庭护理等服务。

　　报告表明，在增加基于性别平等的护理假、普及儿童保育和长期护理服务等领域加大投资，到2035年可以创造多达2.99亿个工作岗位。为此，世界需要在2035年前在这些领域每年投资5.4万亿美元。

　　国际劳工组织工作条件和平等司司长曼努埃拉·托梅在声明中说：“我们需要重新思考护理政策和提供服务的方式，使它们形成一个一体化护理体系……填补这些护理差距应被视为一种投资。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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