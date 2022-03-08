新华社法兰克福3月7日电 综述：俄乌冲突加剧德国汽车业困境

新华社记者何丽丽

受制于芯片短缺，德国汽车生产至今尚未恢复到新冠疫情前水平，近期爆发的俄乌冲突更是给德汽车业带来新挑战。俄乌冲突导致汽车生产所需零部件和原材料供应紧张加剧，多家德国汽车制造商近期宣布减产甚至停产。

大众汽车公司设在德国东部茨维考的工厂近期宣布将暂停生产，该工厂是大众最大的电动汽车工厂。大众集团一名发言人表示，停产主要原因是乌克兰零部件供应延迟，尤其缺少产自乌克兰的汽车线束。大众集团旗下保时捷公司位于德国莱比锡的工厂也于2日停工。

宝马公司发言人3日表示，由于缺乏汽车线束，7日起，位于德国南部丁戈尔芬的工厂将暂停生产，雷根斯堡工厂也将因为缺少芯片开始减少生产班次。

戴姆勒集团旗下的梅赛德斯-奔驰公司7日起将调整欧洲各工厂的生产计划，以避免完全停产。该公司表示，正与供应商合作，寻求替代乌克兰生产的汽车零部件。

据乌克兰投资促进局数据，目前乌克兰有38家外国企业设立的工厂从事汽车零部件生产。

德国汽车零部件供应商莱昂尼在乌克兰西部有两家汽车线束工厂，但鉴于乌克兰局势，生产均已中断。日本住友电气工业公司在乌克兰的汽车线束工厂目前也已停工。美国汽车零部件巨头安波福也宣布将在未来数月内转移乌克兰工厂的所有产能。

俄乌冲突还给德国汽车业带来原材料短缺的威胁。德国工业联合会表示，中期内用于汽车制造的原材料将陷入短缺，并将导致汽车价格上涨。

德国工商会负责人彼得·阿德里安表示，由于缺少俄罗斯的钯金，汽车交付将会推迟。钯金是生产催化器所必需的原材料，德国进口的钯金约有20%来自俄罗斯。

德国汽车工业联合会预计，俄乌冲突很可能会影响惰性气体氖的供给，从而影响欧洲半导体生产，进而导致汽车生产受到严重干扰。

氖是制造芯片的重要原材料。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪说，俄乌两国氖产量合计占全球的70%。

汽车市场研究机构德国汽车管理中心分析师斯特凡·布拉策尔表示，由于能源和矿物油价格上涨，未来几年德国乃至欧洲的汽车生产和使用成本将会上升。

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