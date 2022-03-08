新华社科威特城3月7日电 通讯：“没有什么能阻止我的汽修梦”——记科威特女汽修工拉比亚

新华社记者王薇 聂云鹏

当穿着蓝色工装服的阿迈勒·拉比亚熟练地从工具墙上拿起一把扳手，打开一台汽车的引擎盖开始修理发动机时，她头上的花边头巾显示出这是一位女性汽车修理工。

“没有什么能阻止我实现自己的梦想。”这是拉比亚常常挂在嘴边的一句话。她从事汽车修理行业已经25年了，是科威特全国最早的女汽修工之一。受宗教习俗方面的影响，科威特女性从事汽修行业是极为罕见的，但面对人们投来的讶异眼光，拉比亚早已习以为常。

拉比亚从小就对汽车着迷。她说：“我父亲有好多老旧汽车，我小时候就喜欢在车库里玩。稍微长大一些后，就会去好奇地研究汽车的结构和原理，并且拆装它们。”成年后的拉比亚拥有了自己的汽车，有一天她的车坏了，这给了她一个灵感：“我为什么不自己开一家汽车修理店呢？”

拉比亚虽然没有接受过机械方面的系统性专业教育，但她对汽车维修发自内心的热爱推动着她自学了修理专业知识，并参加各类汽修培训课程。1997年，她终于实现了自己的梦想，在科威特工业区拥有了属于自己的一家汽车修理店。

那时的拉比亚已是两个孩子的母亲，但她仍坚持在修理店上班。尽管她把家庭照顾得也很好，但女性汽修工这个身份仍让她承受了很多来自周边的舆论压力。在当时绝大多数科威特人的传统观念中，修理汽车应该是男性垄断的领域，女性不应该从事这种职业。“开业之初，只有我一个人干活。没有人相信这家店是一位女性开的，甚至还有一些人会冲进店里指责和批评我带坏了社会风气。”拉比亚对记者坦言。

“然而世界在变化，人们的观念也在逐渐变化。”她高兴地说，“现在的人们可以接受这些了，有更多女性开始学习她们喜欢的、过去被认为是男性学习的专业。”

随着社会发展和观念更新，像拉比亚这样追求自己职业梦想的科威特女性越来越多，性别和行业绑定的观念也正在逐渐被打破。2021年10月，科威特女性首次被允许参军，在女性地位方面取得了又一个历史性突破。

最近几年，拉比亚不仅修理汽车，还开始举办专门针对女性的汽修培训课程，普及汽车维修方面的基础知识。由于拉比亚的善良和认真，许多女车主也愿意专门找她修车。她说，“她们在我这里保养和维修车辆会感到更放心”。

回顾自己的职业生涯和社会对女性观念的变化，拉比亚感慨良多。她说：“今天的科威特女性相比过去变得更勇敢。而且因为教育水平提高和科学技术发展，她们在选择职业时变得更大胆和自由。”

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